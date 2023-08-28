ISW не підтверджує просування військ РФ на Куп’янському напрямку

Російські війська 27 серпня продовжили наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове, але територіальних завоювань не досягли. Українські сили контратакували, але також не просунулися вперед, пише Інститут вивчення війни (ISW).

Такого висновку аналітики дійшли, проаналізувавши заяви українських та російських джерел.

Так, кремлівські блогери стверджували, що армія РФ зосередила зусилля на атаці “українських позицій, що залишилися” на півдні села Синьківка Куп’янського району Харківської області. Російський агрегатор новин заявив, що 26 серпня російські війська успішно просунулися на Куп’янському напрямку, але не надав доказів. Ще один блогер РФ стверджував, що російські військові захопили три українські позиції на Куп’янському напрямку та наступають у районі Синьківки.

Начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш напередодні заявив, що російські війська зміщують акцент із Куп’янського напрямку на наступ у напрямку Новоєгорівки Луганської області, де українські сили відбили десять атак.