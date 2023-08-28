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Тунелі та мінні поля: який наступний рубіж оборони РФ чекає на ЗСУ на півдні

Політика 08:38   28.08.2023
Олена Нагорна
Тунелі та мінні поля: який наступний рубіж оборони РФ чекає на ЗСУ на півдні

Українські війська просунулися на заході Донецької області, у частині Запорізької та підійшли до наступного оборонного рубежу загарбників. Однак неясність в оснащенні цих позицій, як і раніше, не дозволяє зрозуміти, як розвиватиметься наступний етап бойових дій, пише Інститут вивчення війни (ISW).

Напередодні офіцер 47-ї ОМБр ЗСУ Дмитро Поліщук, підрозділ якого брав участь у прориві в село Роботине Запорізької області, розповів, що окупанти створили систему взаємопов’язаних траншей, бліндажів та обмежених підземних тунелів, а протитанкові рови та міни проходять перед цими позиціями та між ними.

“Сильно взаємопов’язані системи траншей і бліндажів, які описав український солдат, є результатом багатомісячної російської підготовки, і неясно, чи російські війська поширили цю систему на наступні серії оборонних позицій далі на південь”, – пише ISW.

Аналітики 27 серпня повідомляли, що українські сили зараз знаходяться перед наступною серією російських оборонних позицій, які, зважаючи на все, складаються з безперервного комплексу протитанкових ровів і перешкод «зуби дракона», причому позиції росіян за ними аналогічні попередньому рівню їхньої оборони.

Водночас представники інституту не виключають, що ця серія позицій РФ може бути захищена менш сильно, ніж ті, які українські війська вже пройшли.

Також аналітики констатують, що росіяни направили значну кількість техніки та живої сили для утримання позицій, через які наразі проходять українські військові.

Читайте також: ISW не підтверджує просування військ РФ на Куп’янському напрямку

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Політика, Україна; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2023 в 08:38;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські війська просунулися на заході Донецької області, у частині Запорізької та підійшли до наступного оборонного рубежу загарбників. Однак неясність в оснащенні цих позицій, як і раніше, не дозволяє зрозуміти, як розвиватиметься наступний етап бойових дій, пише Інститут вивчення війни (ISW).".