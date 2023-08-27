ЗСУ просуваються через найскладнішу ділянку оборони РФ на півдні. Що попереду

Українські сили досягли тактичних успіхів у західній частині Запорізької області й зараз просуваються через російські оборонні позиції, які, на думку українських та американських джерел, можуть бути найскладнішими. У межах досяжності ЗСУ, можливо, слабші позиції ворога, причому вони також є серйозною проблемою.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW) із посиланням на українські та російські джерела. Аналітики зазначають, що геодані від 25 серпня свідчать про просування українських військ на 1,5 кілометра в районі села Новопрокопівка Запорізької області.

За даними ISW, низка оборонних позицій, через які нині просуваються українські війська, складається із щільних шарів мінних полів та укріплень, на утримання яких РФ кинула значні сили, техніку та сили.

Позиції, які залишаються перед ЗСУ, ймовірно складаються з безперервного комплексу протитанкових ровів, перешкод «зуби дракона» та додаткових мінних полів, що дуже схоже на першу лінію оборони. При цьому масштаби мінних полів там не зрозумілі, пише ISW. Аналітики підрахували, що ці позиції росіян можуть бути захищені менш сильно, аніж ті, які українські війська вже прорвали на півночі, хоча це залишається незрозумілим.

25 серпня голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що ЗСУ атакують через основний комплекс російських оборонних позицій. Видання Reuters 26 серпня писало з посиланням на українського командира, який воює на півдні, що вони прорвали найскладнішу лінію оборони РФ у цьому районі й тепер зможуть просуватися швидше.