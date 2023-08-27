ВСУ продвигаются через самый сложный участок обороны РФ на юге. Что впереди

Украинские силы добились тактических успехов в западной части Запорожской области и сейчас продвигаются через российские оборонительные позиции, которые, по мнению украинских и американских источников, могут быть самыми сложными. В пределах досягаемости ВСУ, возможно, более слабые позиции врага, при этом они также являются серьезной проблемой.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на украинские и российские источники. Аналитики отмечают, что геоданные от 25 августа свидетельствуют о продвижении украинских войск на 1,5 километра в районе села Новопрокоповка Запорожской области.

По данным ISW, ряд оборонительных позиций, через которые в настоящее время продвигаются украинские войска, состоит из плотных слоев минных полей и укреплений, на удержание которых РФ бросила значительные силы, технику и силы.

Позиции, которые остаются перед ВСУ, вероятно, состоят из более непрерывного комплекса противотанковых рвов, препятствий «зубы дракона» и дополнительных минных полей, что очень похоже на первую линию обороны. При этом масштабы минных полей там неясны, пишет ISW. Аналитики подсчитали, что эти позиции россиян могут быть защищены менее сильно, чем те, которые украинские войска уже прорвали на севере, хотя это остается неясным.

25 августа глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что ВСУ атакуют через основной комплекс российских оборонительных позиций. Издание Reuters 26 августа писало со ссылкой на украинского командира, сражающегося на юге, что они прорвали самую сложную линию обороны РФ в этом районе и теперь смогут продвигаться быстрее.