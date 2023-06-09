Не отражает всех возможностей Украины — ISW о контрнаступлении на Запорожчине

Украина провела контрнаступательные операции с разным исходом как минимум на трех участках фронта. С 4 июня наши защитники добились тактических успехов в ходе ограниченных локальных контратак на западе Донецкой области, в то время как в западной части Запорожской области в ночь на 8 июня – успеха не имели, пишет Институт изучения войны (ISW).

В западной части Запорожской области, российские силы, по-видимому, защищались от этой атаки доктринально обоснованным образом и, как сообщается, по состоянию на 8 июня вернули свои исходные позиции, отмечают аналитики.

«Поздно ночью 7 июня части украинских бригад, недавно оснащенных западным снаряжением, начали наступление юго-западнее Орехово на западе Запорожской области. Несколько российских блогеров утверждали, что украинские силы атаковали вдоль линии Малая Токмачка-Пологи с целью прорвать линию российской обороны между Работиным и Вербовым. Российские источники признали, что украинские силы прорвали первую полосу обороны на этом участке, но сообщили, что российским подразделениям удалось контратаковать и в конечном итоге отбросить украинские силы на исходные позиции. Имеющиеся боевые кадры с геолокацией предполагают, что украинские силы пересекли трассу Пологи-Воскресенка, но российские источники указывают на то, что российские силы, вероятно, оттеснили украинцев в направлении Орехово к линии фронта и вернули утраченные позиции», — пишет ISW.

Украинские атаки в западной части Запорожской области не отражают всех возможностей Украины в нынешнем контрнаступлении, подчеркивают аналитики.

«Контрнаступление Украины, скорее всего, будет состоять из множества операций разного масштаба, включая более локальные атаки, которые наблюдались в этом секторе 8 июня, а меньшие усилия не отражают максимальных возможностей украинской численности или эффективности. Сообщается, что Украина сформировала 12 специализированных контрнаступательных бригад, девять из которых оснащены западным снаряжением, а три — существующим оборудованием. Украина, по-видимому, задействовала лишь часть большого резерва сил, доступных для контрнаступательных операций», — добавляют в ISW.