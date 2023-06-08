Украина начала контрнаступление. ВСУ идут на Пологи, Токмак и Васильевку – СМИ

Сразу два влиятельных иностранных СМИ – немецкое издание BILD и американское The Washington Post – сообщили сегодня о старте украинского контрнаступления.

«Долгожданное контрнаступление украинских военных против оккупационных российских войск началось, открывая этап в войне, направленный на восстановление территориального суверенитета Украины и сохранение поддержки Запада в войне. Украинские войска усилили свои атаки на линии фронта на юго-востоке страны», — сообщил The Washington Post со ссылкой на четырех человек в ВСУ, говоривших на условиях анонимности.

В состав украинских войск входят специализированные ударные подразделения, вооруженные западным оружием и обученные тактике НАТО.

«Российские военные блоггеры также сообщили об ожесточенных боях в Запорожской области, на участке линии фронта, давно считавшейся вероятной мишенью новой украинской кампании. Проходя на юг через равнинные поля Запорожья, войска Киева могли бы разорвать сухопутный коридор, соединяющий материковую рф с оккупированным Крымским полуостровом, перерезав ключевые российские линии поставок. Они также могут попытаться освободить город Мелитополь, который россияне сделали столицей оккупированного региона, и Энергодар, где расположена Запорожская атомная электростанция», — отметили в The Washington Post.

Военный обозреватель BILD Юлиан Рипке был более конкретным. Он проанализировал фото- и видеозаписи с места боев и пришел к выводу, что контрнаступление началось именно там, где все и ожидали.

«Южнее Орехова происходит большое наступление украинской армии в южном направлении, а именно на Токмак и Пологи… У нас также есть информация, к которой пока нет фотодоказательств, об украинском наступлении на Васильевку», — говорит Репке.

По его данным, в ночь на четверг ВСУ нанесли мощные удары ракетами и авиацией по Токмаку, Мелитополю и Пологам. «Все это говорит о том, что большое контрнаступление Украины уже идет», — уверен Репке.