Украина начала контрнаступление. ВСУ идут на Пологи, Токмак и Васильевку – СМИ
Сразу два влиятельных иностранных СМИ – немецкое издание BILD и американское The Washington Post – сообщили сегодня о старте украинского контрнаступления.
«Долгожданное контрнаступление украинских военных против оккупационных российских войск началось, открывая этап в войне, направленный на восстановление территориального суверенитета Украины и сохранение поддержки Запада в войне. Украинские войска усилили свои атаки на линии фронта на юго-востоке страны», — сообщил The Washington Post со ссылкой на четырех человек в ВСУ, говоривших на условиях анонимности.
В состав украинских войск входят специализированные ударные подразделения, вооруженные западным оружием и обученные тактике НАТО.
«Российские военные блоггеры также сообщили об ожесточенных боях в Запорожской области, на участке линии фронта, давно считавшейся вероятной мишенью новой украинской кампании. Проходя на юг через равнинные поля Запорожья, войска Киева могли бы разорвать сухопутный коридор, соединяющий материковую рф с оккупированным Крымским полуостровом, перерезав ключевые российские линии поставок. Они также могут попытаться освободить город Мелитополь, который россияне сделали столицей оккупированного региона, и Энергодар, где расположена Запорожская атомная электростанция», — отметили в The Washington Post.
Военный обозреватель BILD Юлиан Рипке был более конкретным. Он проанализировал фото- и видеозаписи с места боев и пришел к выводу, что контрнаступление началось именно там, где все и ожидали.
«Южнее Орехова происходит большое наступление украинской армии в южном направлении, а именно на Токмак и Пологи… У нас также есть информация, к которой пока нет фотодоказательств, об украинском наступлении на Васильевку», — говорит Репке.
По его данным, в ночь на четверг ВСУ нанесли мощные удары ракетами и авиацией по Токмаку, Мелитополю и Пологам. «Все это говорит о том, что большое контрнаступление Украины уже идет», — уверен Репке.
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- • Дата публикации материала: 8 июня 2023 в 18:31;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сразу два влиятельных иностранных СМИ – немецкое издание BILD и американское The Washington Post – сообщили сегодня о старте украинского контрнаступления.".