Україна почала контрнаступ. ВСУ йдуть на Пологи, Токмак і Василівку – ЗМІ
Відразу два впливові іноземні ЗМІ – німецьке видання BILD та американське The Washington Post – повідомили сьогодні про старт українського контрнаступу.
«Довгоочікуваний контрнаступ українських військових проти окупаційних російських військ розпочався, відкриваючи етап у війні, спрямований на відновлення територіального суверенітету України та збереження підтримки Заходу у війні. Українські війська посилили свої атаки на лінії фронту на південному сході країни», – повідомив The Washington Post із посиланням на чотирьох осіб в ЗСУ, які говорили на умовах анонімності.
До складу українських військ входять спеціалізовані ударні підрозділи, озброєні західною зброєю та навчені тактиці НАТО.
«Російські військові блогери також повідомили про запеклі бої в Запорізькій області, на ділянці лінії фронту, яка давно вважалася ймовірною мішенню нової української кампанії. Проходячи на південь через рівнинні поля Запоріжжя, війська Києва могли б розірвати сухопутний коридор, який з’єднує материкову рф з окупованим Кримським півостровом, перерізавши ключові російські лінії постачання. Вони також можуть спробувати звільнити місто Мелітополь, яке рф встановила як окуповану столицю регіону, та Енергодар, де розташована Запорізька атомна електростанція», – зазначили у The Washington Post.
Військовий оглядач BILD Юліан Ріпке був більш конкретним. Він проаналізував фото- та відеозаписи з місця боїв і дійшов висновку, що контрнаступ почався «саме там, де всі й очікували».
«Південніше міста Оріхів відбувається великий наступ української армії у південному напрямку, а саме на Токмак та Пологи…У нас також є інформація, до якої поки що немає фотодоказів, про український наступ на Василівку», — каже Репке.
За його даними, у ніч на четвер ЗСУ завдали потужних ударів ракетами та авіацією по Токмаку, Мелітополю та Пологам. “Все це говорить про те, що великий контрнаступ України вже йде”, – упевнений Репке.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2023 в 18:31;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відразу два впливові іноземні ЗМІ – німецьке видання BILD та американське The Washington Post – повідомили сьогодні про старт українського контрнаступу.".