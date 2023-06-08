Гуманітарною катастрофою намагалися відстрочити наступ Сил оборони – експерт
Не виключаю, що задумом окупантів був не просто зрив форсування (Дніпра), а зрив всього наступу через створення масштабної гуманітарної катастрофи. Адже на відміну від Росії, в Україні гуманітарні питання вирішуються набагато ефективніше. Це в Росії мешканців Шебекіно кидають напризволяще, взагалі забувши про існування такого села.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2023 в 11:52;
Кореспондент Олександр Коваленко, аналітик групи "Інформаційний спротив" у цій статті розкриває тему новин про те, що "Не виключаю, що задумом окупантів був не просто зрив форсування (Дніпра), а зрив всього наступу через створення масштабної гуманітарної катастрофи.…".