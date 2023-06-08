Гуманітарною катастрофою намагалися відстрочити наступ Сил оборони – експерт

Не виключаю, що задумом окупантів був не просто зрив форсування (Дніпра), а зрив всього наступу через створення масштабної гуманітарної катастрофи. Адже на відміну від Росії, в Україні гуманітарні питання вирішуються набагато ефективніше. Це в Росії мешканців Шебекіно кидають напризволяще, взагалі забувши про існування такого села.