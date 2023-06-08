Live
  • Четверг 08.06.2023
    • Харьков
  •   +22°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.19
    • 🟢

Гуманитарной катастрофой пытались отсрочить наступление Сил обороны — эксперт

Происшествия 11:52   08.06.2023
Александр Коваленко
аналитик группы "Информационное сопротивление"
Гуманитарной катастрофой пытались отсрочить наступление Сил обороны — эксперт Фото: кадр из видео

Не исключаю, что задумкой оккупантов был не просто срыв форсирования (Днепра), а срыв всего наступления, посредством создания масштабной гуманитарной катастрофы. Ведь в отличие от россии, в Украине гуманитарные вопросы решаются намного эффективнее. Это в россии жителей Шебекино бросают на произвол судьбы, вообще забыв о существовании такого села.

Автор: Александр Коваленко, аналитик группы "Информационное сопротивление"
Популярно
Ракетный удар по Харьковщине: Синегубов показал последствия (фото)
Ракетный удар по Харьковщине: Синегубов показал последствия (фото)
08.06.2023
Работа харьковских зооволонтеров на Херсонщине: вчера спасли полсотни животных
Работа харьковских зооволонтеров на Херсонщине: вчера спасли полсотни животных
08.06.2023
Работа на Харьковщине. ТОП-10 вакансий от Службы занятости
Работа на Харьковщине. ТОП-10 вакансий от Службы занятости
08.06.2023
Последствия ракетного удара и обстрелов Харьковщины: опубликованы фото
Последствия ракетного удара и обстрелов Харьковщины: опубликованы фото
08.06.2023
Подрыв Каховской ГЭС: ГШ заявил о потерях РФ, ISW — о разрушении фортификаций
Подрыв Каховской ГЭС: ГШ заявил о потерях РФ, ISW — о разрушении фортификаций
08.06.2023
На Харьковщине до конца месяца приостановят движение электричек к границе
На Харьковщине до конца месяца приостановят движение электричек к границе
08.06.2023

Новости по теме:

11:52
Гуманитарной катастрофой пытались отсрочить наступление Сил обороны — эксперт
11:48
Работа харьковских зооволонтеров на Херсонщине: вчера спасли полсотни животных
11:36
Подрыв Каховской ГЭС: РФ сравнили с алкоголиком, которого выставляют из дому
11:16
Российская элита в унынии по поводу перспектив войны — Bloomberg
11:15
Воины харьковской 92 ОМБр дроном уничтожили вражеский БТР (видео)

  • Категории: Происшествия, Сказано, Украина; ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Гуманитарной катастрофой пытались отсрочить наступление Сил обороны — эксперт»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 8 июня 2023 в 11:52;

    • Корреспондент Александр Коваленко, аналитик группы "Информационное сопротивление" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Не исключаю, что задумкой оккупантов был не просто срыв форсирования (Днепра), а срыв всего наступления, посредством создания масштабной гуманитарной катастрофы. Ведь…".