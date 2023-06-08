Гуманитарной катастрофой пытались отсрочить наступление Сил обороны — эксперт

Не исключаю, что задумкой оккупантов был не просто срыв форсирования (Днепра), а срыв всего наступления, посредством создания масштабной гуманитарной катастрофы. Ведь в отличие от россии, в Украине гуманитарные вопросы решаются намного эффективнее. Это в россии жителей Шебекино бросают на произвол судьбы, вообще забыв о существовании такого села.