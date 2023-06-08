Гуманитарной катастрофой пытались отсрочить наступление Сил обороны — эксперт
Фото: кадр из видео
Не исключаю, что задумкой оккупантов был не просто срыв форсирования (Днепра), а срыв всего наступления, посредством создания масштабной гуманитарной катастрофы. Ведь в отличие от россии, в Украине гуманитарные вопросы решаются намного эффективнее. Это в россии жителей Шебекино бросают на произвол судьбы, вообще забыв о существовании такого села.
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- • Дата публикации материала: 8 июня 2023 в 11:52;
Корреспондент Александр Коваленко, аналитик группы "Информационное сопротивление" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Не исключаю, что задумкой оккупантов был не просто срыв форсирования (Днепра), а срыв всего наступления, посредством создания масштабной гуманитарной катастрофы. Ведь…".