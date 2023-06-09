Под Бахмутом погиб военный с Харьковщины: бойца похоронят в субботу

Житель Лозовской громады Евгений Доброновский погиб 6 июня, получив несовместимые с жизнью ранения.

Мужчина выполнял боевое задание в районе села Орехово-Василевка Бахмутского района Донецкой области, сообщает местное издание LozovaNews.

«Евгений служил стрелком в воинской части А7400. Защитнику был 41 год. Похороны состоятся 10 июня в селе Яковлевка. Время уточняется», — говорится в публикации.