Live
  • Пятница 09.06.2023
    • Харьков
  •   +26°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.26
    • 🟢

Под Бахмутом погиб военный с Харьковщины: бойца похоронят в субботу

Общество 11:43   09.06.2023
Елена Нагорная
Под Бахмутом погиб военный с Харьковщины: бойца похоронят в субботу

Житель Лозовской громады Евгений Доброновский погиб 6 июня, получив несовместимые с жизнью ранения. 

Мужчина выполнял боевое задание в районе села Орехово-Василевка Бахмутского района Донецкой области, сообщает местное издание LozovaNews.

«Евгений служил стрелком в воинской части А7400. Защитнику был 41 год. Похороны состоятся 10 июня в селе Яковлевка. Время уточняется», — говорится в публикации.

Читайте также: Не отражает всех возможностей Украины — ISW о контрнаступлении на Запорожчине

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Оккупанты обстреляли Безлюдовку: Мельник сообщил подробности утренних взрывов
Оккупанты обстреляли Безлюдовку: Мельник сообщил подробности утренних взрывов
09.06.2023
Харьковчане слышали взрыв перед тревогой: Мельник сообщил, что враг нанес удар
Харьковчане слышали взрыв перед тревогой: Мельник сообщил, что враг нанес удар
09.06.2023
Враг ударил ракетой С-300 по окраине Харькова — Синегубов
Враг ударил ракетой С-300 по окраине Харькова — Синегубов
09.06.2023
Ночью враг атаковал Харьковщину дронами Shahed, ранен мужчина — Синегубов
Ночью враг атаковал Харьковщину дронами Shahed, ранен мужчина — Синегубов
09.06.2023
На Харьковщине будут судить «народных дружинников», которые убили двух человек
На Харьковщине будут судить «народных дружинников», которые убили двух человек
09.06.2023
Под Бахмутом погиб военный с Харьковщины: бойца похоронят в субботу
Под Бахмутом погиб военный с Харьковщины: бойца похоронят в субботу
09.06.2023

Новости по теме:

11:23
Как харьковские теробороновцы обезвреживают вражеские боеприпасы (видео)
11:04
Враг ударил ракетой С-300 по окраине Харькова — Синегубов
10:18
Харьковчане слышали взрыв перед тревогой: Мельник сообщил, что враг нанес удар
09:58
Под Харьковом есть противорадиационное укрытие на 600 людей, но оно не готово
09:39
Трое жителей Харьковщины ранены в результате ударов россиян — полиция (фото)

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Под Бахмутом погиб военный с Харьковщины: бойца похоронят в субботу»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 9 июня 2023 в 11:43;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Житель Лозовской громады Евгений Доброновский погиб 6 июня, получив несовместимые с жизнью ранения. ".