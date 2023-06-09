Под Бахмутом погиб военный с Харьковщины: бойца похоронят в субботу
Житель Лозовской громады Евгений Доброновский погиб 6 июня, получив несовместимые с жизнью ранения.
Мужчина выполнял боевое задание в районе села Орехово-Василевка Бахмутского района Донецкой области, сообщает местное издание LozovaNews.
«Евгений служил стрелком в воинской части А7400. Защитнику был 41 год. Похороны состоятся 10 июня в селе Яковлевка. Время уточняется», — говорится в публикации.
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- • Дата публикации материала: 9 июня 2023 в 11:43;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Житель Лозовской громады Евгений Доброновский погиб 6 июня, получив несовместимые с жизнью ранения. ".