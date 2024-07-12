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Троє людей підірвалися на вибухівці в Харківській області – ХОВА

Події 10:36   12.07.2024
Вікторія Яковенко
Троє людей підірвалися на вибухівці в Харківській області – ХОВА

У Чугуївському районі троє людей підірвалися на вибуховому пристрої.

Подія сталася у селі Стариця. Внаслідок вибуху поранення отримали чоловіки 18 та 63 років і жінка 43 років, повідомили у ХОВА.

Там також нагадали, що в разі виявлення вибухонебезпечного предмета, потрібно повідомити про знахідку за одним із номерів: «101», «102» або «112».

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2024 в 10:36;

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