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Смертельний підрив авто на Харківщині: Синєгубов повідомив, хто загинув

Події 15:22   08.07.2024
Вікторія Яковенко
Смертельний підрив авто на Харківщині: Синєгубов повідомив, хто загинув скриншот

Внаслідок підриву авто 7 липня неподалік села Циркуни на Харківщині загинули шість людей.

За даними голови ХОВА Олега Синєгубова загинули: 53-річний водій автомобіля, його 64-річна сестра, чоловік близько 40 років, можливий племінник водія, 25-річна жінка, ймовірно, племінниця водія, її 5-річний син та 2-місячне немовля — ймовірно донька 25-річної жінки.

«Тіла загиблих направлено до моргу. Надалі будуть проводитись ДНК-експертизи», – зазначив Синєгубов.

Роботи на місці трагедії завершені.

Нагадаємо, трагедія сталася 7 липня ввечері в районі 17-го цвинтаря. На протитанкову міну наїхав “ВАЗ-2114”. У поліцію про подію повідомили близько 18:30. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що серед загиблих також жінка 25 років.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2024 в 15:22;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок підриву авто 7 липня неподалік села Циркуни на Харківщині загинули шість людей.".