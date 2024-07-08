Смертельний підрив авто на Харківщині: Синєгубов повідомив, хто загинув

Внаслідок підриву авто 7 липня неподалік села Циркуни на Харківщині загинули шість людей.

За даними голови ХОВА Олега Синєгубова загинули: 53-річний водій автомобіля, його 64-річна сестра, чоловік близько 40 років, можливий племінник водія, 25-річна жінка, ймовірно, племінниця водія, її 5-річний син та 2-місячне немовля — ймовірно донька 25-річної жінки.

«Тіла загиблих направлено до моргу. Надалі будуть проводитись ДНК-експертизи», – зазначив Синєгубов.

Роботи на місці трагедії завершені.

Нагадаємо, трагедія сталася 7 липня ввечері в районі 17-го цвинтаря. На протитанкову міну наїхав “ВАЗ-2114”. У поліцію про подію повідомили близько 18:30. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що серед загиблих також жінка 25 років.