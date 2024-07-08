Сім’я з дітьми підірвалася на міні під Харковом: усі загинули

Про трагедію, яка сталася в районі Циркунів під Харковом, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

“7 липня близько 17:00 на ґрунтовій дорозі у лісі неподалік с. Циркуни Харківського району на ворожій протитанковій міні підірвався легковий автомобіль, в якому, попередньо, перебували шість людей, які повертались з дачі до Харкова. Попередньо встановлено тіла трьох загиблих: чоловіка, жінки віком близько 40-50 років та хлопчика 5-6 років. Також виявлено фрагменти тіла немовля“, – повідомили прокурори.

Вночі слідчі дії зупинили. Інформацію обіцяють оновити, коли ідентифікують загиблих. Розслідування розпочали за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.