Сім’я з дітьми підірвалася на міні під Харковом: усі загинули
Про трагедію, яка сталася в районі Циркунів під Харковом, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
“7 липня близько 17:00 на ґрунтовій дорозі у лісі неподалік с. Циркуни Харківського району на ворожій протитанковій міні підірвався легковий автомобіль, в якому, попередньо, перебували шість людей, які повертались з дачі до Харкова. Попередньо встановлено тіла трьох загиблих: чоловіка, жінки віком близько 40-50 років та хлопчика 5-6 років. Також виявлено фрагменти тіла немовля“, – повідомили прокурори.
Вночі слідчі дії зупинили. Інформацію обіцяють оновити, коли ідентифікують загиблих. Розслідування розпочали за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2024 в 07:02;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про трагедію, яка сталася в районі Циркунів під Харковом, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури".