Загинуло подружжя: подробиці підриву на Харківщині
Фото: Харківська обласна прокуратура
24 червня внаслідок підриву на протитанковій міні в селі Слобожанське загинуло подружжя.
«Автомобіль «Daewoo Lanos» натрапив на протитанкову міну. В результаті вибуху водій загинув відразу. Його дружина померла під час евакуації до лікувального закладу», – розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.
За попереднім даними Харківської обласної прокуратури, авто підірвалося на протитанковій міні ТМ-62.
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).
Нагадаємо, чоловік та жінка в автомобілі підірвалися в селі Слобожанське Липецької громади 24 червня о 5:30, повідомляв голова ХОВА Олег Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2024 в 11:24;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "24 червня внаслідок підриву на протитанковій міні в селі Слобожанське загинуло подружжя.".