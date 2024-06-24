Загинуло подружжя: подробиці підриву на Харківщині

24 червня внаслідок підриву на протитанковій міні в селі Слобожанське загинуло подружжя.

«Автомобіль «Daewoo Lanos» натрапив на протитанкову міну. В результаті вибуху водій загинув відразу. Його дружина померла під час евакуації до лікувального закладу», – розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.

За попереднім даними Харківської обласної прокуратури, авто підірвалося на протитанковій міні ТМ-62.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, чоловік та жінка в автомобілі підірвалися в селі Слобожанське Липецької громади 24 червня о 5:30, повідомляв голова ХОВА Олег Синєгубов.