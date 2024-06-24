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Погибли супруги: подробности подрыва на Харьковщине

Происшествия 11:24   24.06.2024
Виктория Яковенко
Погибли супруги: подробности подрыва на Харьковщине Фото: Харьковская областная прокуратура

24 июня в результате подрыва на противотанковой мине в селе Слобожанское погибли супруги.

«Автомобиль «Daewoo Lanos» наехал на противотанковую мину. В результате взрыва водитель погиб сразу. Его жена умерла во время эвакуации в лечебное учреждение», — рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

По предварительным данным Харьковской областной прокуратуры, автомобиль подорвался на противотанковой мине ТМ-62.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).

Напомним, мужчина и женщина в автомобиле подорвались в селе Слобожанское Липецкой громады 24 июня в 5:30, сообщал глава ХОВА Олег Синегубов.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 июня 2024 в 11:24;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "24 июня в результате подрыва на противотанковой мине в селе Слобожанское погибли супруги.".