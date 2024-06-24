Погибли супруги: подробности подрыва на Харьковщине
Фото: Харьковская областная прокуратура
24 июня в результате подрыва на противотанковой мине в селе Слобожанское погибли супруги.
«Автомобиль «Daewoo Lanos» наехал на противотанковую мину. В результате взрыва водитель погиб сразу. Его жена умерла во время эвакуации в лечебное учреждение», — рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
По предварительным данным Харьковской областной прокуратуры, автомобиль подорвался на противотанковой мине ТМ-62.
Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).
Напомним, мужчина и женщина в автомобиле подорвались в селе Слобожанское Липецкой громады 24 июня в 5:30, сообщал глава ХОВА Олег Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, погибли, подрыв, прокуратура, супруги, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 24 июня 2024 в 11:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "24 июня в результате подрыва на противотанковой мине в селе Слобожанское погибли супруги.".