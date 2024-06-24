Погибли супруги: подробности подрыва на Харьковщине

24 июня в результате подрыва на противотанковой мине в селе Слобожанское погибли супруги.

«Автомобиль «Daewoo Lanos» наехал на противотанковую мину. В результате взрыва водитель погиб сразу. Его жена умерла во время эвакуации в лечебное учреждение», — рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

По предварительным данным Харьковской областной прокуратуры, автомобиль подорвался на противотанковой мине ТМ-62.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).

Напомним, мужчина и женщина в автомобиле подорвались в селе Слобожанское Липецкой громады 24 июня в 5:30, сообщал глава ХОВА Олег Синегубов.