Пара погибла под Харьковом, наехав на противотанковую мину

Мужчина и женщина в автомобиле подорвались в селе Слобожанское Липецкой громады под Харьковом утром 24 июня.

«Утром, в 5:30, в селе Слобожанское Липецкой громады легковой автомобиль наехал на российскую противотанковую мину. В салоне находились два человека. От полученных травм мужчина погиб на месте, женщина во время эвакуации в больницу», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.