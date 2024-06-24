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Пара погибла под Харьковом, наехав на противотанковую мину

Происшествия 10:30   24.06.2024
Оксана Горун
Пара погибла под Харьковом, наехав на противотанковую мину Фото: Олег Синегубов/telegram

Мужчина и женщина в автомобиле подорвались в селе Слобожанское Липецкой громады под Харьковом утром 24 июня.

«Утром, в 5:30, в селе Слобожанское Липецкой громады легковой автомобиль наехал на российскую противотанковую мину. В салоне находились два человека. От полученных травм мужчина погиб на месте, женщина во время эвакуации в больницу», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 24 июня 2024 в 10:30;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчина и женщина в автомобиле подорвались в селе Слобожанское Липецкой громады под Харьковом утром 24 июня".