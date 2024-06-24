Пара погибла под Харьковом, наехав на противотанковую мину
Фото: Олег Синегубов/telegram
Мужчина и женщина в автомобиле подорвались в селе Слобожанское Липецкой громады под Харьковом утром 24 июня.
«Утром, в 5:30, в селе Слобожанское Липецкой громады легковой автомобиль наехал на российскую противотанковую мину. В салоне находились два человека. От полученных травм мужчина погиб на месте, женщина во время эвакуации в больницу», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Читайте также: Попал на минное поле: на Харьковщине саперы нашли 100 мин у авто погибшего
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: мина, новости Харькова, погибли, подрыв, синегубов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Пара погибла под Харьковом, наехав на противотанковую мину»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 24 июня 2024 в 10:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчина и женщина в автомобиле подорвались в селе Слобожанское Липецкой громады под Харьковом утром 24 июня".