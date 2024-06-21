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Попал на минное поле: на Харьковщине саперы нашли 100 мин у авто погибшего

Происшествия 10:54   21.06.2024
Оксана Горун
Попал на минное поле: на Харьковщине саперы нашли 100 мин у авто погибшего Скриншот

На Харьковщине взрывотехники Нацполиции три дня «пробирались» к фургону, который подорвался на противотанковой мине. 34-летний водитель погиб.

«С заявлением об исчезновении сожителя в полицию обратилась жительница Изюмщины — женщина сообщила, что мужчина уехал из дома и не вернулся. Для его розыска полицейские применили летающий дрон, с помощью которого обнаружили в поле поврежденное взрывом транспортное средство, по описанию похожее на пропавший автомобиль», — сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Как оказалось, водитель выехал на минное поле. К обнаруженному авто киевские саперы, которые сейчас работают на Харьковщине, пробирались три дня.

«Трагический случай произошел на поле, плотно заминированном врагом противотанковыми минами. Чтобы «пробить» дорогу к фургону, мы сначала применяли металлодетекторы и щупы. В дальнейшем, чтобы ускорить поиски вражеских боеприпасов, мы подключили к работе беспилотную платформу для разминирования, с помощью которой прошли около 500 метров», — рассказал заместитель начальника Управления взрывотехнической службы ГУНП в г. Киеве Игорь Войцеховский.

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За время работ на этой территории обнаружили около сотни противотанковых мин ТМ-62.

Автор: Оксана Горун
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  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине взрывотехники Нацполиции три дня «пробирались» к фургону, который подорвался на противотанковой мине. 34-летний водитель погиб".