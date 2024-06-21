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В’їхав на мінне поле: на Харківщині сапери знайшли 100 мін біля авто загиблого

Події 10:54   21.06.2024
Оксана Горун
В’їхав на мінне поле: на Харківщині сапери знайшли 100 мін біля авто загиблого

На Харківщині вибухотехніки Нацполіції три дні “пробиралися” до фургона, який підірвався на протитанковій міні. 34-річний водій загинув.

“Із заявою про зникнення співмешканця до правоохоронців звернулася жителька Ізюмщини – жінка повідомила, що чоловік поїхав з дому та не повернувся. Для його розшуку поліціянти застосували летючий дрон, за допомогою якого виявили в полі пошкоджений вибухом транспортний засіб, по опису схожий на автомобіль зниклого”, – повідомила пресслужба Національної поліції України.

Як виявилось, водій виїхав на мінне поле. До виявленого авто київські сапери, які зараз працюють на Харківщині, пробиралися три дні.

“Трагічний випадок стався на полі, яке щільно заміновано ворогом протитанковими мінами. Аби “пробити” дорогу до фургона, ми спочатку застосовували металодетектори та щупи. Надалі, щоб пришвидшити пошуки ворожих боєприпасів, ми підключили до роботи безпілотну платформу для розмінування, за допомогою якої загалом пройшли близько 500 метрів”, – розповідає заступник начальника Управління вибухотехнічної служби ГУНП у м. Києві Ігор Войцехівський.

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За час роботи на цій території виявили близько сотні протитанкових мін ТМ-62.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2024 в 10:54;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині вибухотехніки Нацполіції три дні “пробиралися” до фургона, який підірвався на протитанковій міні. 34-річний водій загинув".