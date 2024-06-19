Семирічний хлопчик підірвався на міні на прогулянці під Харковом
Надзвичайна подія сталася в селі Родичі – біля окружної Харкова. Хлопчик підняв із землі предмет, який виявився частиною міни.
“Село Родичі. 18 червня вибухові травми отримав 7-річний хлопчик. Дитина час прогулянки підняла з землі невідомий предмет, який вибухнув. Встановлено, що ця небезпечна знахідка – частина міни “пелюстка”. Хлопчик у стані середньої важкості доставлений в лікарню”, — повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2024 в 08:18;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Надзвичайна подія сталася в селі Родичі – біля окружної Харкова. Хлопчик підняв із землі предмет, який виявився частиною міни".