Семирічний хлопчик підірвався на міні на прогулянці під Харковом

Надзвичайна подія сталася в селі Родичі – біля окружної Харкова. Хлопчик підняв із землі предмет, який виявився частиною міни.

“Село Родичі. 18 червня вибухові травми отримав 7-річний хлопчик. Дитина час прогулянки підняла з землі невідомий предмет, який вибухнув. Встановлено, що ця небезпечна знахідка – частина міни “пелюстка”. Хлопчик у стані середньої важкості доставлений в лікарню”, — повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.