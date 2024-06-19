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Семилетний ребенок подорвался на мине на прогулке под Харьковом

Происшествия 08:18   19.06.2024
Оксана Горун
Семилетний ребенок подорвался на мине на прогулке под Харьковом Иллюстративное фото

ЧП произошло в селе Родичи — у окружной Харькова. Ребенок поднял с земли предмет, оказавшийся частью мины.

«Село Родичи. 18 июня взрывные травмы получил семилетний мальчик. Ребенок время прогулки поднял с земли неизвестный предмет, который взорвался. Установлено, что эта опасная находка – часть мины «лепесток». Мальчик в состоянии средней тяжести доставлен в больницу», — сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 19 июня 2024 в 08:18;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ЧП произошло в селе Родичи — у окружной Харькова. Ребенок поднял с земли предмет, оказавшийся частью мины".