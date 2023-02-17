Масниця йде: у скільки цьоріч харків’янам обійдуться млинці

Масний тиждень розпочинається вже найближчого понеділка, 20 лютого, і триватиме по 26-те число. А це означає, що саме час купувати продукти та готувати млинці. Скільки цьогоріч коштуватиме ця страва – проаналізували у Харківській міськраді.

Інгредієнти для млинців можна купити в супермаркетах, невеликих продуктових магазинах та на ринках, констатують у департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку міськради.

Ціни на основні інгредієнти:

– мука – в середньому 21 грн/кг;

– молоко ультрапастеризоване – 35 грн/0,9 л;

– соняшникова олія – ​​40 грн/0,5 л;

– цукор – 35 грн/кг;

– яйця – 65 грн/10 шт.

Готові суміші для випікання млинців (ТМ “Сто пудів”, ТМ “Хуторок”) коштують у середньому 35 грн за 0,5 кг.

Ціни на готові заморожені млинці:

– у магазині напівфабрикатів “Галя балувана” млинці з м’ясом коштують 95 грн/6 шт, з сиром – 86 грн/7 шт, з маком та вишнею – 87 грн/7 шт;

– у супермаркеті “Рост” за млинці просять від 40 до 56 грн (320 г).

– в “АТБ” – 46,5 грн (370 г).