Масниця йде: у скільки цьоріч харків’янам обійдуться млинці
Масний тиждень розпочинається вже найближчого понеділка, 20 лютого, і триватиме по 26-те число. А це означає, що саме час купувати продукти та готувати млинці. Скільки цьогоріч коштуватиме ця страва – проаналізували у Харківській міськраді.
Інгредієнти для млинців можна купити в супермаркетах, невеликих продуктових магазинах та на ринках, констатують у департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку міськради.
Ціни на основні інгредієнти:
– мука – в середньому 21 грн/кг;
– молоко ультрапастеризоване – 35 грн/0,9 л;
– соняшникова олія – 40 грн/0,5 л;
– цукор – 35 грн/кг;
– яйця – 65 грн/10 шт.
Готові суміші для випікання млинців (ТМ “Сто пудів”, ТМ “Хуторок”) коштують у середньому 35 грн за 0,5 кг.
Ціни на готові заморожені млинці:
– у магазині напівфабрикатів “Галя балувана” млинці з м’ясом коштують 95 грн/6 шт, з сиром – 86 грн/7 шт, з маком та вишнею – 87 грн/7 шт;
– у супермаркеті “Рост” за млинці просять від 40 до 56 грн (320 г).
– в “АТБ” – 46,5 грн (370 г).
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Ви читали новину: «Масниця йде: у скільки цьоріч харків’янам обійдуться млинці»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2023 в 13:01;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Масний тиждень розпочинається вже найближчого понеділка, 20 лютого, і триватиме по 26-те число. А це означає, що саме час купувати продукти та готувати млинці. Скільки цьогоріч коштуватиме ця страва – проаналізували у Харківській міськраді.".