У суботу Харківщину засипле снігом і заллє крижаним дощем – облавтодор
Фото: Павло Велицький
Вранці у суботу, 18 лютого, у Харківську область зайде циклон у вигляді сильного снігопаду із західного, південно-західного та південного боку області, який пошириться по всій території регіону.
Про це повідомляють у Службі автодоріг у Харківській області.
Також очікується надзвичайне погодне явище – крижаний дощ. Температура коливатиметься від -7°С до 3°С, внаслідок чого можлива ожеледиця.
Дорожники кажуть, що під час негоди працюватимуть цілодобово та попереджають про можливі ускладнення руху на окремих ділянках доріг та вулиць.
У відомстві радять водіям утриматися від поїздок на далекі відстані, бути пильними на шляхах та дотримуватись правил дорожнього руху.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2023 в 12:34;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці у суботу, 18 лютого, у Харківську область зайде циклон у вигляді сильного снігопаду із західного, південно-західного та південного боку області, який пошириться по всій території регіону.".