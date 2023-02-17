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У суботу Харківщину засипле снігом і заллє крижаним дощем – облавтодор

Суспільство 12:34   17.02.2023
Олена Нагорна
У суботу Харківщину засипле снігом і заллє крижаним дощем – облавтодор Фото: Павло Велицький

Вранці у суботу, 18 лютого, у Харківську область зайде циклон у вигляді сильного снігопаду із західного, південно-західного та південного боку області, який пошириться по всій території регіону.

Про це повідомляють у Службі автодоріг у Харківській області.

Також очікується надзвичайне погодне явище – крижаний дощ. Температура коливатиметься від -7°С до 3°С, внаслідок чого можлива ожеледиця.

Дорожники кажуть, що під час негоди працюватимуть цілодобово та попереджають про можливі ускладнення руху на окремих ділянках доріг та вулиць.

У відомстві радять водіям утриматися від поїздок на далекі відстані, бути пильними на шляхах та дотримуватись правил дорожнього руху.


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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2023 в 12:34;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці у суботу, 18 лютого, у Харківську область зайде циклон у вигляді сильного снігопаду із західного, південно-західного та південного боку області, який пошириться по всій території регіону.".