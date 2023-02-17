В субботу Харьковщину засыпет снегом и зальет ледяным дождем — облавтодор

Утром в субботу, 18 февраля, в Харьковскую область зайдет циклон в виде сильного снегопада с западной, юго-западной и южной стороны области, который распространится по всей территории региона.

Об этом сообщают в Службе автодорог в Харьковской области.

Также ожидается чрезвычайное погодное явление — ледяной дождь. Температура будет колебаться от -7°С до 3°С, в результате чего возможен гололед.

Дорожники говорят, что во время непогоды будут работать круглосуточно и предупреждают о возможных осложнениях движения на отдельных участках дорог и улиц.

В ведомстве советуют водителям воздержаться от поездок на дальние расстояния, быть бдительными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.