В субботу Харьковщину засыпет снегом и зальет ледяным дождем — облавтодор
Фото: Павел Велицкий
Утром в субботу, 18 февраля, в Харьковскую область зайдет циклон в виде сильного снегопада с западной, юго-западной и южной стороны области, который распространится по всей территории региона.
Об этом сообщают в Службе автодорог в Харьковской области.
Также ожидается чрезвычайное погодное явление — ледяной дождь. Температура будет колебаться от -7°С до 3°С, в результате чего возможен гололед.
Дорожники говорят, что во время непогоды будут работать круглосуточно и предупреждают о возможных осложнениях движения на отдельных участках дорог и улиц.
В ведомстве советуют водителям воздержаться от поездок на дальние расстояния, быть бдительными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.
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- • Дата публикации материала: 17 февраля 2023 в 12:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром в субботу, 18 февраля, в Харьковскую область зайдет циклон в виде сильного снегопада с западной, юго-западной и южной стороны области, который распространится по всей территории региона.".