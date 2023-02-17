Масленица идет: во сколько в этом году харьковчанам обойдутся блины
Масленичная неделя начнется уже в ближайший понедельник, 20 февраля, и продлится по 26-е число. А это значит, что самое время покупать продукты и готовить блины. Во сколько в этом году обойдется это блюдо — проанализировали в Харьковском горсовете.
Ингредиенты для блинов можно купить в супермаркетах, небольших продуктовых магазинах и на рынках, констатируют в департаменте административных услуг и потребительского рынка горсовета.
Цены на основные ингредиенты:
— мука — в среднем 21 грн/кг;
— молоко ультрапастеризованное — 35 грн/0,9 л;
— подсолнечное масло — 40 грн/0,5 л;
— сахар — 35 грн/кг;
— яйца — 65 грн/10 шт.
Готовые смеси для выпекания блинов (ТМ «Сто пудов», ТМ «Хуторок») стоят в среднем 35 грн за 0,5 кг.
Цены на готовые замороженные блины:
— в магазине полуфабрикатов «Галя балувана» блины с мясом стоят 95 грн/6 шт, с творогом — 86 грн/7 шт, с маком и вишней — 87 грн/7 шт;
— в супермаркете «Рост» за блины просят от 40 до 56 грн (320 г).
— в «АТБ» — 46,5 грн (370 г).
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- • Дата публикации материала: 17 февраля 2023 в 13:01;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Масленичная неделя начнется уже в ближайший понедельник, 20 февраля, и продлится по 26-е число. А это значит, что самое время покупать продукты и готовить блины. Во сколько в этом году обойдется это блюдо — проанализировали в Харьковском горсовете.".