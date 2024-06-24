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Пара загинула під Харковом, наїхавши на протитанкову міну

Події 10:30   24.06.2024
Оксана Горун
Пара загинула під Харковом, наїхавши на протитанкову міну Фото: Олег Синєгубов/телеграм

Чоловік та жінка в автомобілі підірвалися в селі Слобожанське Липецької громади під Харковом уранці 24 червня.

“Зранку, о 5:30, в селі Слобожанське Липецької громади легкова автівка наїхала на російську протитанкову міну. В салоні перебувало двоє людей. Від отриманих травм чоловік загинув на місці, жінка — під час евакуації до лікарні”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2024 в 10:30;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловік та жінка в автомобілі підірвалися в селі Слобожанське Липецької громади під Харковом уранці 24 червня".