Пара загинула під Харковом, наїхавши на протитанкову міну

Чоловік та жінка в автомобілі підірвалися в селі Слобожанське Липецької громади під Харковом уранці 24 червня.

“Зранку, о 5:30, в селі Слобожанське Липецької громади легкова автівка наїхала на російську протитанкову міну. В салоні перебувало двоє людей. Від отриманих травм чоловік загинув на місці, жінка — під час евакуації до лікарні”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.