Тепло як влітку. Прогноз погоди на 11 жовтня у Харкові й області
Прогноз погоды на воскресенье, 11 октября, сообщил Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей.
У Харківській області протягом доби зберігатиметься мінлива хмарність ⛅️. День прогнозують теплий і без опадів.
Вітер очікують південний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 6 до 11°, вдень прогріється, буде від 19 до 24°.
У Харкові день очікують теплий і без опадів.
Вітер прогнозують південний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі становитиме 8 – 10°, вдень стовпчик термометра підніметься до 20 – 22°.