Тепло як влітку. Прогноз погоди на 11 жовтня у Харкові й області

Прогноз погоды на воскресенье, 11 октября, сообщил Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей.

У Харківській області протягом доби зберігатиметься мінлива хмарність ⛅️. День прогнозують теплий і без опадів.

Вітер очікують південний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 6 до 11°, вдень прогріється, буде від 19 до 24°.

У Харкові день очікують теплий і без опадів.

Вітер прогнозують південний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 8 – 10°, вдень стовпчик термометра підніметься до 20 – 22°.

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