Тепло как летом. Прогноз погоды на 11 октября в Харькове и области
Прогноз погоды на воскресенье, 11 октября, сообщил Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей.
В Харьковской области в течение суток будет сохраняться переменная облачность ⛅️. День прогнозируют без осадков.
Ветер ожидают южный, 5-10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 6 до 11°, днем прогреется от 19 до 24°.
В Харькове день ожидают теплый и без осадков.
Ветер прогнозируют южный, 5 – 10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет составлять 8 – 10°, днем столбик термометра поднимется до 20 – 22°.