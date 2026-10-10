Тепло как летом. Прогноз погоды на 11 октября в Харькове и области

Прогноз погоды на воскресенье, 11 октября, сообщил Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области в течение суток будет сохраняться переменная облачность ⛅️. День прогнозируют без осадков.

Ветер ожидают южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 6 до 11°, днем ​​прогреется от 19 до 24°.

В Харькове день ожидают теплый и без осадков.

Ветер прогнозируют южный, 5 – 10 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет составлять 8 – 10°, днем ​​столбик термометра поднимется до 20 – 22°.