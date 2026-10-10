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Тепло как летом. Прогноз погоды на 11 октября в Харькове и области

Погода 20:56   10.10.2026
Оксана Якушко
Тепло как летом. Прогноз погоды на 11 октября в Харькове и области

Прогноз погоды на воскресенье, 11 октября, сообщил Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области в течение суток будет сохраняться переменная облачность ⛅️. День прогнозируют без осадков.
Ветер ожидают южный, 5-10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 6 до 11°, днем ​​прогреется от 19 до 24°.

В Харькове день ожидают теплый и без осадков.
Ветер прогнозируют южный, 5 – 10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет составлять 8 – 10°, днем ​​столбик термометра поднимется до 20 – 22°.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 10 октября 2026 в 20:56;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на воскресенье, 11 октября, сообщил Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей.".