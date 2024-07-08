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Семья с детьми подорвалась на мине под Харьковом: все погибли

Происшествия 07:02   08.07.2024
Оксана Горун
Семья с детьми подорвалась на мине под Харьковом: все погибли Иллюстративное фото. Источник: АО «Харьковгаз»

О трагедии, которая случилась в районе Циркунов под Харьковом, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

«7 июля около 17:00 на грунтовой дороге в лесу недалеко от с. Циркуны Харьковского района на вражеской противотанковой мине подорвался легковой автомобиль, в котором предварительно находились шесть человек, возвращавшихся с дачи в Харьков. Предварительно установлены тела троих погибших: мужчины, женщины в возрасте около 40-50 лет и мальчика пяти-шести лет. Также обнаружены фрагменты тела младенца», — сообщили прокуроры.

Ночью следственные действия остановили. Информацию обещают обновить, когда идентифицируют всех погибших. Расследование начали по факту  нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 июля 2024 в 07:02;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О трагедии, которая случилась в районе Циркунов под Харьковом, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры".