Семья с детьми подорвалась на мине под Харьковом: все погибли
Иллюстративное фото. Источник: АО «Харьковгаз»
О трагедии, которая случилась в районе Циркунов под Харьковом, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
«7 июля около 17:00 на грунтовой дороге в лесу недалеко от с. Циркуны Харьковского района на вражеской противотанковой мине подорвался легковой автомобиль, в котором предварительно находились шесть человек, возвращавшихся с дачи в Харьков. Предварительно установлены тела троих погибших: мужчины, женщины в возрасте около 40-50 лет и мальчика пяти-шести лет. Также обнаружены фрагменты тела младенца», — сообщили прокуроры.
Ночью следственные действия остановили. Информацию обещают обновить, когда идентифицируют всех погибших. Расследование начали по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.
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- • Дата публикации материала: 8 июля 2024 в 07:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О трагедии, которая случилась в районе Циркунов под Харьковом, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры".