Семья с детьми подорвалась на мине под Харьковом: все погибли

О трагедии, которая случилась в районе Циркунов под Харьковом, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

«7 июля около 17:00 на грунтовой дороге в лесу недалеко от с. Циркуны Харьковского района на вражеской противотанковой мине подорвался легковой автомобиль, в котором предварительно находились шесть человек, возвращавшихся с дачи в Харьков. Предварительно установлены тела троих погибших: мужчины, женщины в возрасте около 40-50 лет и мальчика пяти-шести лет. Также обнаружены фрагменты тела младенца», — сообщили прокуроры.

Ночью следственные действия остановили. Информацию обещают обновить, когда идентифицируют всех погибших. Расследование начали по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.