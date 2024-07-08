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Смертельный подрыв авто на Харьковщине: Синегубов сообщил, кто погиб

Происшествия 15:22   08.07.2024
Виктория Яковенко
Смертельный подрыв авто на Харьковщине: Синегубов сообщил, кто погиб скриншот

В результате подрыва авто 7 июля недалеко от села Циркуны на Харьковщине погибли шесть человек.

По данным главы ХОВА Олега Синегубова погибли: 53-летний водитель автомобиля, его 64-летняя сестра, мужчина около 40 лет, возможный племянник водителя, 25-летняя женщина, вероятно, племянница водителя, ее 5-летний сын и 2-месячный младенец — вероятно, дочь 25-летней женщины.

«Тела погибших направлены в морг. В дальнейшем будут проводиться ДНК-экспертизы», – отметил Синегубов.

Работы на месте трагедии завершены.

Напомним, трагедия случилась 7 июля вечером в районе 17-го кладбища. На противотанковую мину наехал «ВАЗ-2114». В полицию о происшествии сообщили около 18:30. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что среди погибших также женщина 25 лет.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 июля 2024 в 15:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате подрыва авто 7 июля недалеко от села Циркуны на Харьковщине погибли шесть человек.".