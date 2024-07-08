Подрыв семьи на мине под Харьковом: Синегубов сообщил еще об одной жертве

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в машине, которая подорвалась на мине под Харьковом, было пять человек, в том числе — двое детей.

«Харьковский район, Циркуновская ТГ, возле 17-го кладбища на грунтовой дороге в лесу в сторону с. Циркуны. Подрыв автомобиля на вражеской мине, в результате чего предварительно погибли 53-летний мужчина, 64-летняя женщина, женщина 25 лет, мальчик 5 лет и 3-месячный младенец», — отметил начальник ХОВА.

Ранее полиция и прокуратура информировали, что, по имеющимся данным, в автомобиле, который взорвался, могло быть шесть человек. Однако обнаружили пока тела четверых: мужчины и женщины в возрасте около 40-50 лет, мальчика пяти лет и младенца. Автомобиль подорвался на противотанковой мине, семья, которая была в нем, по данным следствия, возвращалась с дачи в Харьков.