Подрыв семьи на мине под Харьковом: Синегубов сообщил еще об одной жертве
Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в машине, которая подорвалась на мине под Харьковом, было пять человек, в том числе — двое детей.
«Харьковский район, Циркуновская ТГ, возле 17-го кладбища на грунтовой дороге в лесу в сторону с. Циркуны. Подрыв автомобиля на вражеской мине, в результате чего предварительно погибли 53-летний мужчина, 64-летняя женщина, женщина 25 лет, мальчик 5 лет и 3-месячный младенец», — отметил начальник ХОВА.
Ранее полиция и прокуратура информировали, что, по имеющимся данным, в автомобиле, который взорвался, могло быть шесть человек. Однако обнаружили пока тела четверых: мужчины и женщины в возрасте около 40-50 лет, мальчика пяти лет и младенца. Автомобиль подорвался на противотанковой мине, семья, которая была в нем, по данным следствия, возвращалась с дачи в Харьков.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: діти, дети, загиблі, новости Харькова, погибшие, подорвались на мине, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 8 июля 2024 в 09:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в машине, которая подорвалась на мине под Харьковом, было пять человек, в том числе — двое детей".