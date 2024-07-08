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Подрыв семьи на мине под Харьковом: погибла 2-месячная девочка и мальчик 5 лет

Происшествия 08:06   08.07.2024
Оксана Горун
Подрыв семьи на мине под Харьковом: погибла 2-месячная девочка и мальчик 5 лет Фото: e-forest.gov.ua

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил подробности о трагедии, которая случилась в районе Циркунов под Харьковом.

«На противотанковой вражеской мине погибли по меньшей мере четыре гражданских, среди них двое детей: 5-летний мальчик и двухмесячная девочка. В автомобиле могло находиться шесть человек. Для идентификации погибших будем проводить ДНК-исследования», — проинформировал Тимошко.

Ранее Харьковская областная прокуратура сообщила: 7 июля около 17:00 на грунтовой дороге в лесу недалеко от Циркунов на вражеской противотанковой мине подорвался легковой автомобиль. В нем семья возвращалась с дачи в Харьков. По предварительной информации, в авто было шесть людей, однако обнаружили тела четверых.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 июля 2024 в 08:06;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил подробности о трагедии, которая случилась в районе Циркунов под Харьковом".