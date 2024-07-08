Подрыв семьи на мине под Харьковом: погибла 2-месячная девочка и мальчик 5 лет
Фото: e-forest.gov.ua
Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил подробности о трагедии, которая случилась в районе Циркунов под Харьковом.
«На противотанковой вражеской мине погибли по меньшей мере четыре гражданских, среди них двое детей: 5-летний мальчик и двухмесячная девочка. В автомобиле могло находиться шесть человек. Для идентификации погибших будем проводить ДНК-исследования», — проинформировал Тимошко.
Ранее Харьковская областная прокуратура сообщила: 7 июля около 17:00 на грунтовой дороге в лесу недалеко от Циркунов на вражеской противотанковой мине подорвался легковой автомобиль. В нем семья возвращалась с дачи в Харьков. По предварительной информации, в авто было шесть людей, однако обнаружили тела четверых.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: діти, дети, міни, мины, новости Харькова, погибли, подорвались на мине, семья, тимошко, циркуны;
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- • Дата публикации материала: 8 июля 2024 в 08:06;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил подробности о трагедии, которая случилась в районе Циркунов под Харьковом".