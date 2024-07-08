Синегубов о ночном взрыве в Харькове: упали обломки, двое пострадавших

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил подробности о взрыве в Основянском районе, который слышали после полуночи.

«В 00:32 в результате падения обломков боеприпаса в Основянском районе Харькова возник пожар в частном доме. Пострадали две женщины 50 и 75 лет, госпитализированы. Повреждены авто, хозяйственные постройки», — проинформировал начальник ХОВА.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что «прилет» пришелся по частному сектору, повреждения получили три дома. Взрыв в Харькове слышали в отдельных районах — около 00:27. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал не покидать укрытия, а следом — не снимать работу защитников неба.