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Синегубов о ночном взрыве в Харькове: упали обломки, двое пострадавших

Происшествия 07:39   08.07.2024
Оксана Горун
Синегубов о ночном взрыве в Харькове: упали обломки, двое пострадавших скриншот

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил подробности о взрыве в Основянском районе, который слышали после полуночи.

«В 00:32 в результате падения обломков боеприпаса в Основянском районе Харькова возник пожар в частном доме. Пострадали две женщины 50 и 75 лет, госпитализированы. Повреждены авто, хозяйственные постройки», — проинформировал начальник ХОВА.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что «прилет» пришелся по частному сектору, повреждения получили три дома. Взрыв в Харькове слышали в отдельных районах — около 00:27. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал не покидать укрытия, а следом — не снимать работу защитников неба.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 июля 2024 в 07:39;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил подробности о взрыве в Основянском районе, который слышали после полуночи".