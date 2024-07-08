Синєгубов про нічний вибух у Харкові: упали уламки, двоє постраждалих
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Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив подробиці про вибух в Основ’янському районі, який чули після опівночі.
“О 00:32 внаслідок падіння уламків боєприпасу в Основ’янському районі Харкова виникла пожежа в приватному будинку. Постраждали дві жінки 50 та 75 років, госпіталізовані. Пошкоджені авто, господарчі споруди“, – поінформував начальник ХОВА.
Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що “приліт” припав по приватному сектору, пошкодження отримали три будинки. Вибух у Харкові чули в окремих районах – близько 00:27. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав не залишати укриття, а потім – не знімати роботу захисників неба.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2024 в 07:39;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив подробиці про вибух в Основ’янському районі, який чули після опівночі".