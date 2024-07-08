Синєгубов про нічний вибух у Харкові: упали уламки, двоє постраждалих

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив подробиці про вибух в Основ’янському районі, який чули після опівночі.

“О 00:32 внаслідок падіння уламків боєприпасу в Основ’янському районі Харкова виникла пожежа в приватному будинку. Постраждали дві жінки 50 та 75 років, госпіталізовані. Пошкоджені авто, господарчі споруди“, – поінформував начальник ХОВА.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що “приліт” припав по приватному сектору, пошкодження отримали три будинки. Вибух у Харкові чули в окремих районах – близько 00:27. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав не залишати укриття, а потім – не знімати роботу захисників неба.