Live
  • Пн 08.07.2024
  • Харків  +23°С
  • USD 40.54
  • EUR 43.86

Вибух у Харкові вночі: Терехов повідомив про “приліт” по приватному сектору

Події 07:14   08.07.2024
Оксана Горун
Вибух у Харкові вночі: Терехов повідомив про “приліт” по приватному сектору

Мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що вночі під російським ударом був Основ’янський район.

“Вночі під ворожим обстрілом був Основʼянський район міста. Пошкоджені три приватних будинки, в одному з них була пожежа. Постраждалі дві жінки, обидві госпіталізовані”, – написав мер Харкова зранку в телеграм.

Вибух у Харкові чули в окремих районах – близько 00:27. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав не залишати укриття, а слідом – не знімати роботу захисників неба.

Читайте також: Сім’я з дітьми підірвалася на міні під Харковом: усі загинули

Автор: Оксана Горун
Популярно
Підрив сім’ї на міні під Харковом: загинуло немовля та хлопчик 5 років
Підрив сім’ї на міні під Харковом: загинуло немовля та хлопчик 5 років
08.07.2024, 08:06
Сьогодні 8 липня: яке свято та день в історії
Сьогодні 8 липня: яке свято та день в історії
08.07.2023, 06:00
ISW про Харківський напрямок: статус Глибокого незрозумілий, СОУ просуваються
ISW про Харківський напрямок: статус Глибокого незрозумілий, СОУ просуваються
08.07.2024, 07:50
Синєгубов про нічний вибух у Харкові: упали уламки, двоє постраждалих
Синєгубов про нічний вибух у Харкові: упали уламки, двоє постраждалих
08.07.2024, 07:39
Головні новини 8.07: уночі Харків був під ударом, на міні підірвалася родина
Головні новини 8.07: уночі Харків був під ударом, на міні підірвалася родина
08.07.2024, 08:11
Сім’я з дітьми підірвалася на міні під Харковом: усі загинули
Сім’я з дітьми підірвалася на міні під Харковом: усі загинули
08.07.2024, 07:02

Новини за темою:

07:39
Синєгубов про нічний вибух у Харкові: упали уламки, двоє постраждалих
07:14
Вибух у Харкові вночі: Терехов повідомив про “приліт” по приватному сектору
23:05
Головні новини 3.07: удари по Харкову, серед 14 постраждалих – немовля
16:09
У Харкові пролунав вибух, Терехов підтвердив атаку
08:53
Вибух чули в Харкові: Синєгубов повідомив, куди прилетіло вночі

Ви читали новину: «Вибух у Харкові вночі: Терехов повідомив про “приліт” по приватному сектору»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2024 в 07:14;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що вночі під російським ударом був Основ’янський район".