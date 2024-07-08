Вибух у Харкові вночі: Терехов повідомив про “приліт” по приватному сектору
Мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що вночі під російським ударом був Основ’янський район.
“Вночі під ворожим обстрілом був Основʼянський район міста. Пошкоджені три приватних будинки, в одному з них була пожежа. Постраждалі дві жінки, обидві госпіталізовані”, – написав мер Харкова зранку в телеграм.
Вибух у Харкові чули в окремих районах – близько 00:27. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав не залишати укриття, а слідом – не знімати роботу захисників неба.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2024 в 07:14;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що вночі під російським ударом був Основ’янський район".