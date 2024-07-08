Взрыв в Харькове ночью: Терехов сообщил о «прилете» по частному сектору

Мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал, что ночью под российским ударом был Основянский район.

«Ночью под вражеским обстрелом находился Основянский район города. Повреждены три частных дома, в одном из них был пожар. Пострадали две женщины, обе были госпитализированы», — написал мэр Харькова утром в telegram.

Взрыв в Харькове слышали в отдельных районах — около 00:27. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал не покидать укрытия, а следом — не снимать работу защитников неба.