Взрыв в Харькове ночью: Терехов сообщил о «прилете» по частному сектору
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Мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал, что ночью под российским ударом был Основянский район.
«Ночью под вражеским обстрелом находился Основянский район города. Повреждены три частных дома, в одном из них был пожар. Пострадали две женщины, обе были госпитализированы», — написал мэр Харькова утром в telegram.
Взрыв в Харькове слышали в отдельных районах — около 00:27. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал не покидать укрытия, а следом — не снимать работу защитников неба.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, новости Харькова, прилет, терехов;
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- • Дата публикации материала: 8 июля 2024 в 07:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал, что ночью под российским ударом был Основянский район".