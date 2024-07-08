Підрив сім’ї на міні під Харковом: загинуло немовля та хлопчик 5 років
Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив подробиці про трагедію, яка сталася в районі Циркунів під Харковом.
“На протитанковій ворожій міні загинули щонайменше четверо цивільних, серед них двоє дітей: 5-річний хлопчик і двомісячна дівчинка. В автомобілі могло знаходитись 6 людей. Для ідентифікації загиблих будемо проводити ДНК-дослідження”, – поінформував Тимошко.
Раніше Харківська обласна прокуратура повідомила: 7 липня близько 17:00 на ґрунтовій дорозі в лісі неподалік Циркунів на ворожій протитанковій міні підірвався легковий автомобіль. У ньому родина поверталася з дачі до Харкова. За попередньою інформацією, в авто було шестеро людей, проте виявили тіла чотирьох.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2024 в 08:06;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив подробиці про трагедію, яка сталася в районі Циркунів під Харковом".