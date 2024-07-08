Підрив родини на міні під Харковом: Синєгубов повідомив про ще одну жертву
Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що в машині, яка підірвалася на міні під Харковом, було п’ятеро людей, зокрема двоє дітей.
“Харківський район, Циркунівська ТГ, біля 17-го цвинтаря на ґрунтовій дорозі у лісі в бік с. Циркуни. Підрив автівки на ворожій міні, внаслідок чого попередньо загинули 53-річний чоловік, 64-річна жінка, жінка 25 років, хлопчик п’ять років та тримісячне немовля”, – відзначив начальник ХОВА.
Раніше поліція та прокуратура інформували, що, за наявними даними, в автомобілі, який вибухнув, могло бути шестеро людей. Однак виявили поки що тіла чотирьох: чоловіка та жінки у віці близько 40-50 років, хлопчика п’яти років і немовля. Автомобіль підірвався на протитанковій міні, сім’я, яка була в ньому, за даними слідства, поверталася з дачі до Харкова.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: діти, загиблі, новини Харкова, подорвались на мине, сінєгубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2024 в 09:09;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в машині, яка підірвалася на міні під Харковом, було п’ятеро людей, зокрема двоє дітей".