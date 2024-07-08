Нашли тело младенца, погибшего из-за подрыва на мине вблизи Циркунов
Фото: Сергей Болвинов
Вблизи Циркунов в Харьковской области правоохранители нашли тело двухмесячной девочки, семья которой подорвалась на мине.
«Взрывной волной ее отбросило в пятнадцати метрах от матери. Поиски продолжались со вчера, первыми шли взрывотехники – проверяли территорию», – написал начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, правоохранителям удалось идентифицировать тела 6 погибших людей, 2 из которых — дети.
Напомним, трагедия случилась 7 июля вечером в районе 17-го кладбища. На противотанковую мину наехал «ВАЗ-2114». В полицию о происшествии сообщили около 18:30. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что среди погибших также женщина 25 лет.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, мина, младенец, подрыв, полиция, тело, харьковщина, циркуны;
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- • Дата публикации материала: 8 июля 2024 в 13:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вблизи Циркунов в Харьковской области правоохранители нашли тело двухмесячной девочки, семья которой подорвалась на мине.".