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Нашли тело младенца, погибшего из-за подрыва на мине вблизи Циркунов

Происшествия 13:50   08.07.2024
Виктория Яковенко
Нашли тело младенца, погибшего из-за подрыва на мине вблизи Циркунов Фото: Сергей Болвинов

Вблизи Циркунов в Харьковской области правоохранители нашли тело двухмесячной девочки, семья которой подорвалась на мине.

«Взрывной волной ее отбросило в пятнадцати метрах от матери. Поиски продолжались со вчера, первыми шли взрывотехники – проверяли территорию», – написал начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, правоохранителям удалось идентифицировать тела 6 погибших людей, 2 из которых — дети.

Напомним, трагедия случилась 7 июля вечером в районе 17-го кладбища. На противотанковую мину наехал «ВАЗ-2114». В полицию о происшествии сообщили около 18:30.  Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что среди погибших также женщина 25 лет.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 июля 2024 в 13:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вблизи Циркунов в Харьковской области правоохранители нашли тело двухмесячной девочки, семья которой подорвалась на мине.".