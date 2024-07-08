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Знайшли тіло немовля, яке загинуло через підрив на міні поблизу Циркунів

Події 13:50   08.07.2024
Вікторія Яковенко
Знайшли тіло немовля, яке загинуло через підрив на міні поблизу Циркунів Фото: Сергій Болвінов

Поблизу Циркунів на Харківщині правоохоронці знайшли тіло двомісячної дівчинки, родина якої підірвалася на міні.

«Вибуховою хвилею її відкинуло на п’ятнадцять метрів від матері. Пошуки тривали від учора, першими йшли вибухотехніки – перевіряли територію», – написав начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

За даними ГУ ДСНС в Харківській області, наразі правоохоронцям вдалось ідентифікувати тіла 6 загиблих людей, 2 з яких – діти.

Нагадаємо, трагедія сталася 7 липня ввечері в районі 17-го цвинтаря. На протитанкову міну наїхав “ВАЗ-2114”. У поліцію про подію повідомили близько 18:30. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що серед загиблих також жінка 25 років.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2024 в 13:50;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поблизу Циркунів на Харківщині правоохоронці знайшли тіло двомісячної дівчинки, родина якої підірвалася на міні.".