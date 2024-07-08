Підрив родини на міні під Харковом: чоловік віз сестру з дітьми та онуками

Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив подробиці про трагедію, що сталася під Харковом. За попередніми даними, у машині, яка підірвалася на протитанковій міні, було шестеро людей, але знайшли не всі тіла.

“Харківська сім’я поверталася з дачі додому – на ґрунтовій дорозі в лісі їхня машина підірвалася на ворожій міні. Чоловік віз в Жигулях свою сестру з двома її дорослими дітьми та двома маленькими онуками. Водій вирішив скоротити дорогу від садового товариства до міста та неподалік окружної дороги звернув до лісу. Все сталося неподалік Циркунів, біля міського цвинтаря. Автівка підірвалася на ворожій, попередньо, протитанковій російській міні ТМ-62П і загорілася. Вибух був такої сили, що людей розкидало з автомобіля в різні боки. Тіло старшого хлопчика сильно обгоріло, його дядька довелося збирати по фрагментах. А молодшу двомісячну дівчинку й досі не знайшли. Для ідентифікації загиблих знадобиться аналіз ДНК”, – написав Сергій Болвінов.

Офіційно у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області поки що підтверджують загибель чотирьох осіб: 53-річного чоловіка, 64-річної жінки, 5-річного хлопчика та двомісячної дівчинки.

“Поліціянти проводять повторний огляд місця події для встановлення всіх загиблих. Для ідентифікації призначено ДНК-дослідження. За попередніми висновками правоохоронців, в автомобілі могло перебувати шестеро людей”, – зазначили в ГУНП.

Нагадаємо, трагедія сталася 7 липня ввечері в районі 17-го цвинтаря. На протитанкову міну наїхав “ВАЗ-2114”. У поліцію про подію повідомили близько 18:30. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що серед загиблих також жінка 25 років.