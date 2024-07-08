Подрыв семьи на мине под Харьковом: мужчина вез сестру с детьми и внуками

Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил подробности о трагедии, которая произошла под Харьковом. По предварительным данным, в машине, подорвавшейся на противотанковой мине, было шесть человек, но нашли не все тела.

«Харьковская семья возвращалась с дачи домой – на грунтовой дороге в лесу их машина взорвалась на вражеской мине. Мужчина вез в «Жигулях» свою сестру с двумя ее взрослыми детьми и двумя маленькими внуками. Водитель решил сократить дорогу от садового общества к городу и недалеко от Окружной дороги свернул в лес. Все произошло неподалеку от Циркунов, возле городского кладбища. Авто подорвалось на вражеской, предварительно, противотанковой российской мине ТМ-62П и загорелось. Взрыв был такой силы, что людей разбрасывало из автомобиля в разные стороны. Тело старшего мальчика сильно обгорело, его дядю пришлось собирать по фрагментам. А младшую двухмесячную девочку до сих пор не нашли. Для идентификации погибших потребуется анализ ДНК», — сообщил Болвинов.

Официально в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области пока подтверждают гибель четырех человек: 53-летнего мужчины, 64-летней женщины, 5-летнего мальчика и двухмесячной девочки.

«Полицейские проводят повторный осмотр места происшествия для установления всех погибших. Для идентификации назначены ДНК-исследования. По предварительным выводам правоохранителей, в автомобиле могло находиться шесть человек», — отметили в ГУНП.

Напомним, трагедия случилась 7 июля вечером в районе 17-го кладбища. На противотанковую мину наехал «ВАЗ-2114». В полицию о происшествии сообщили около 18:30. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что среди погибших также женщина 25 лет.