Подрыв семьи на мине под Харьковом: мужчина вез сестру с детьми и внуками
Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил подробности о трагедии, которая произошла под Харьковом. По предварительным данным, в машине, подорвавшейся на противотанковой мине, было шесть человек, но нашли не все тела.
«Харьковская семья возвращалась с дачи домой – на грунтовой дороге в лесу их машина взорвалась на вражеской мине. Мужчина вез в «Жигулях» свою сестру с двумя ее взрослыми детьми и двумя маленькими внуками. Водитель решил сократить дорогу от садового общества к городу и недалеко от Окружной дороги свернул в лес. Все произошло неподалеку от Циркунов, возле городского кладбища. Авто подорвалось на вражеской, предварительно, противотанковой российской мине ТМ-62П и загорелось. Взрыв был такой силы, что людей разбрасывало из автомобиля в разные стороны. Тело старшего мальчика сильно обгорело, его дядю пришлось собирать по фрагментам. А младшую двухмесячную девочку до сих пор не нашли. Для идентификации погибших потребуется анализ ДНК», — сообщил Болвинов.
Официально в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области пока подтверждают гибель четырех человек: 53-летнего мужчины, 64-летней женщины, 5-летнего мальчика и двухмесячной девочки.
«Полицейские проводят повторный осмотр места происшествия для установления всех погибших. Для идентификации назначены ДНК-исследования. По предварительным выводам правоохранителей, в автомобиле могло находиться шесть человек», — отметили в ГУНП.
Напомним, трагедия случилась 7 июля вечером в районе 17-го кладбища. На противотанковую мину наехал «ВАЗ-2114». В полицию о происшествии сообщили около 18:30. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что среди погибших также женщина 25 лет.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: Болвинов, діти, дети, загиблі, погибшие, подорвались на мине, полиция, циркуны;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Подрыв семьи на мине под Харьковом: мужчина вез сестру с детьми и внуками»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 июля 2024 в 10:46;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил подробности о трагедии, которая произошла под Харьковом. По предварительным данным, в машине, подорвавшейся на противотанковой мине, было шесть человек, но нашли не все тела".