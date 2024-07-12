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Три человека подорвались на взрывчатке в Харьковской области — ХОВА

Происшествия 10:36   12.07.2024
Виктория Яковенко
Три человека подорвались на взрывчатке в Харьковской области — ХОВА

В Чугуевском районе три человека подорвались на взрывном устройстве.

Событие произошло в селе Старица. В результате взрыва ранения получили мужчины 18 и 63 лет и женщина 43 лет, сообщили в ХОВА.

Там также напомнили, что в случае обнаружения взрывоопасного предмета нужно сообщить о находке по одному из номеров: «101», «102» или «112».

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 июля 2024 в 10:36;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Чугуевском районе три человека подорвались на взрывном устройстве.".