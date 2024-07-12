Три человека подорвались на взрывчатке в Харьковской области — ХОВА
В Чугуевском районе три человека подорвались на взрывном устройстве.
Событие произошло в селе Старица. В результате взрыва ранения получили мужчины 18 и 63 лет и женщина 43 лет, сообщили в ХОВА.
Там также напомнили, что в случае обнаружения взрывоопасного предмета нужно сообщить о находке по одному из номеров: «101», «102» или «112».
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывное, область, подрыв, ранение, устройство, Харьковская, хова;
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- • Дата публикации материала: 12 июля 2024 в 10:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Чугуевском районе три человека подорвались на взрывном устройстве.".