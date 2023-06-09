Бросил кастрюлю, а она взорвалась: подробности ЧП на Изюмщине
36-летний житель села Каменка в Харьковской области на собственном дворе нашел кастрюлю, которую решил выбросить. Когда мужчина бросил ее, сдетонировало взрывное устройство.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области. 9 мая поступило сообщение от врача о том, что в медучреждение доставлен мужчина.
В результате взрыва мужчина получил химические ожоги, его госпитализировали, добавили в полиции.
Работники следственно-оперативной группы провели осмотр места происшествия и установили, что взорвался мина «лепесток».
Полицейские еще раз призывают жителей быть максимально осторожными и не приближаться к незнакомым предметам, передвигаться только по асфальтированным дорожкам и в случае обнаружения неизвестных предметов вызвать службу ГСЧС по номеру «101» или звонить на линию «102».
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- • Дата публикации материала: 9 июня 2023 в 15:58;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "36-летний житель села Каменка в Харьковской области на собственном дворе нашел кастрюлю, которую решил выбросить. Когда мужчина бросил ее, сдетонировало взрывное устройство.".