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Бросил кастрюлю, а она взорвалась: подробности ЧП на Изюмщине

Происшествия 15:58   09.06.2023
Виктория Яковенко
Бросил кастрюлю, а она взорвалась: подробности ЧП на Изюмщине

36-летний житель села Каменка в Харьковской области на собственном дворе нашел кастрюлю, которую решил выбросить. Когда мужчина бросил ее, сдетонировало взрывное устройство.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области. 9 мая поступило сообщение от врача о том, что в медучреждение доставлен мужчина.

В результате взрыва мужчина получил химические ожоги, его госпитализировали, добавили в полиции.

Работники следственно-оперативной группы провели осмотр места происшествия и установили, что взорвался мина «лепесток».

Полицейские еще раз призывают жителей быть максимально осторожными и не приближаться к незнакомым предметам, передвигаться только по асфальтированным дорожкам и в случае обнаружения неизвестных предметов вызвать службу ГСЧС по номеру «101» или звонить на линию «102».

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 июня 2023 в 15:58;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "36-летний житель села Каменка в Харьковской области на собственном дворе нашел кастрюлю, которую решил выбросить. Когда мужчина бросил ее, сдетонировало взрывное устройство.".