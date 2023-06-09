Бросил кастрюлю, а она взорвалась: подробности ЧП на Изюмщине

36-летний житель села Каменка в Харьковской области на собственном дворе нашел кастрюлю, которую решил выбросить. Когда мужчина бросил ее, сдетонировало взрывное устройство.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области. 9 мая поступило сообщение от врача о том, что в медучреждение доставлен мужчина.

В результате взрыва мужчина получил химические ожоги, его госпитализировали, добавили в полиции.

Работники следственно-оперативной группы провели осмотр места происшествия и установили, что взорвался мина «лепесток».

Полицейские еще раз призывают жителей быть максимально осторожными и не приближаться к незнакомым предметам, передвигаться только по асфальтированным дорожкам и в случае обнаружения неизвестных предметов вызвать службу ГСЧС по номеру «101» или звонить на линию «102».