Косил траву и подорвался. 55-летнего мужчину с Харьковщины госпитализировали
Сегодня в Изюмском районе 55-летний мужчина был ранен в результате того, что подорвался на взрывоопасном предмете, сообщили в ГСЧС Харьковской области.
Инцидент произошел 11 июня в селе Новая Гусаровка Изюмского района – мужчина косил траву и подорвался на неизвестном взрывоопасном предмете. В результате взрыва он ранен. Пострадавшего госпитализировали в больницу Харькова.
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- • Дата публикации материала: 11 июня 2023 в 19:46;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня в Изюмском районе 55-летний мужчина был ранен в результате того, что подорвался на взрывоопасном предмете, сообщили в ГСЧС Харьковской области.".