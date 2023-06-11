Косил траву и подорвался. 55-летнего мужчину с Харьковщины госпитализировали

Сегодня в Изюмском районе 55-летний мужчина был ранен в результате того, что подорвался на взрывоопасном предмете, сообщили в ГСЧС Харьковской области.

Инцидент произошел 11 июня в селе Новая Гусаровка Изюмского района – мужчина косил траву и подорвался на неизвестном взрывоопасном предмете. В результате взрыва он ранен. Пострадавшего госпитализировали в больницу Харькова.