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Косил траву и подорвался. 55-летнего мужчину с Харьковщины госпитализировали

Происшествия 19:46   11.06.2023
Оксана Якушко
Косил траву и подорвался. 55-летнего мужчину с Харьковщины госпитализировали

Сегодня в Изюмском районе 55-летний мужчина был ранен в результате того, что подорвался на взрывоопасном предмете, сообщили в ГСЧС Харьковской области.

Инцидент произошел 11 июня в селе Новая Гусаровка Изюмского района – мужчина косил траву и подорвался на неизвестном взрывоопасном предмете. В результате взрыва он ранен. Пострадавшего госпитализировали в больницу Харькова.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 июня 2023 в 19:46;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня в Изюмском районе 55-летний мужчина был ранен в результате того, что подорвался на взрывоопасном предмете, сообщили в ГСЧС Харьковской области.".