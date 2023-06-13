Почти 5 тысяч га территорий разминировали на Харьковщине – Синегубов
Пиротехники обнаружили и обезвредили почти 100 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил на аппаратном совещании начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Пиротехнические подразделения всех профильных служб разминировали около 5 тыс. га территорий. В первую очередь работы ведут на объектах критической инфраструктуры. Саперы разминировали около 2250 км линий электропередач, более 260 км газопровода и более 18 км водопроводов.
«К сожалению, Харьковщина остается наиболее загрязненным взрывоопасными предметами регионом страны. Совместными усилиями мы должны обезопасить местное население от травм из-за этих опасных находок», — подчеркнул Олег Синегубов.
В частности, село Циркуны, попавшее в перечень населенных пунктов, пострадавших в результате вооруженной агрессии российских оккупантов, разминировано на 74%, а именно 428 из 581 га. Такие данные предоставил директор Департамента гражданской защиты Иван Сокол.
Для безопасного передвижения по региону пиротехники обследовали и разминировали почти 870 километров дорог и более 178 км железнодорожных путей.
За все время проведения работ по разминированию Харьковщины пиротехнические подразделения обнаружили и обезвредили 95 тысяч взрывоопасных предметов.
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- • Дата публикации материала: 13 июня 2023 в 16:49;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пиротехники обнаружили и обезвредили почти 100 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил на аппаратном совещании начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".