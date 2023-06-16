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ООН проанализирует заминирование полей на Харьковщине с помощью спутников

Мир 10:08   16.06.2023
Оксана Горун
ООН проанализирует заминирование полей на Харьковщине с помощью спутников Фото: Павел Велицкий

Представители Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Всемирной продовольственной программы ООН в Харькове сообщили о разработанной концепции спутникового анализа пострадавших от войны полей.

«Партнеры разработали концепцию спутникового анализа пострадавших сельхозугодий Харьковщины. После проведения аналитики профильные организации будут приступать к разминированию полей. Параллельно продолжится работа по исследованию загрязненности почвы», — сообщила пресс-служба Харьковской ОВА.

Работу планируют начать на первых 700 гектарах в Изюмской и Балаклейской громадах. С каждым фермерским хозяйством будут сотрудничать индивидуально.

«Для контроля загрязненности и пригодности почвы будем искать украинских специалистов этой сферы», — сообщила координатор программы по разминированию и восстановлению земель ФАО ООН в Украине Тифэн Люкас.

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Во время встречи с представителями ООН замначальника ХОВА Евгений Иванов сообщил, что поля заминированы и загрязнены взрывоопасными предметами в Харьковском, Чугуевском, Изюмском, Купянском и части Богодуховского районов. По его мнению, сотрудничество с международными партнерами позволит ускорить процесс разминирования сельхозугодий.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Мир, Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 июня 2023 в 10:08;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Представители Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Всемирной продовольственной программы ООН в Харькове сообщили о разработанной концепции спутникового анализа пострадавших от войны полей".