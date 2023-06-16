ООН проанализирует заминирование полей на Харьковщине с помощью спутников
Представители Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Всемирной продовольственной программы ООН в Харькове сообщили о разработанной концепции спутникового анализа пострадавших от войны полей.
«Партнеры разработали концепцию спутникового анализа пострадавших сельхозугодий Харьковщины. После проведения аналитики профильные организации будут приступать к разминированию полей. Параллельно продолжится работа по исследованию загрязненности почвы», — сообщила пресс-служба Харьковской ОВА.
Работу планируют начать на первых 700 гектарах в Изюмской и Балаклейской громадах. С каждым фермерским хозяйством будут сотрудничать индивидуально.
«Для контроля загрязненности и пригодности почвы будем искать украинских специалистов этой сферы», — сообщила координатор программы по разминированию и восстановлению земель ФАО ООН в Украине Тифэн Люкас.
Читайте также: Почти 5 тысяч га территорий разминировали на Харьковщине – Синегубов
Во время встречи с представителями ООН замначальника ХОВА Евгений Иванов сообщил, что поля заминированы и загрязнены взрывоопасными предметами в Харьковском, Чугуевском, Изюмском, Купянском и части Богодуховского районов. По его мнению, сотрудничество с международными партнерами позволит ускорить процесс разминирования сельхозугодий.
Новости по теме:
Вы читали новость: «ООН проанализирует заминирование полей на Харьковщине с помощью спутников»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 16 июня 2023 в 10:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Представители Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Всемирной продовольственной программы ООН в Харькове сообщили о разработанной концепции спутникового анализа пострадавших от войны полей".