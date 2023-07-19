Фермерам Харьковщины, чьи поля не разминируют к зиме, могут выделить деньги

Фермеры Харьковщины, подавшие заявки в ООН, смогут получить денежную помощь, если их поля не успеют разминировать до зимы.

Об этом в эфире нацмарафона сказал глава ХОВА Олег Синегубов. По его словам, сейчас ООН создала реестр, куда фермеры с небольшими хозяйствами могут подавать заявки на разминирование.

«И эти международные организации будут это проводить. Они даже сказали такую мысль, что если они не успеют разминировать до зимы, то те фермеры, которые заявили о желании разминироваться, им будет предоставлена либо денежная поддержка, либо другой вид поддержки международной», — добавил глава ХОВА.