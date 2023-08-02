Live
  • Ср 02.08.2023
    • Харьков
  •   +27°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.13
    • 🔴

На Харьковщине трактор подорвался на мине

Происшествия 10:58   02.08.2023
Оксана Горун
На Харьковщине трактор подорвался на мине Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

ЧП случилось в Изюмском районе на Харьковщине во время проведения разминирования поля, сообщили в ГСЧС.

«2 августа в 09:05 в поле возле поселка Яворское Донецкой громады на взрывоопасном предмете взорвался трактор Т-150 на дистанционном управлении. Происшествие случилось во время проведения разминирования поля. Пострадавших нет. Окончательные обстоятельства этого ЧП устанавливаются», — отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Читайте также: Фермерам Харьковщины, чьи поля не разминируют к зиме, могут выделить деньги

Подобный способ самостоятельного разминирования полей — с помощью техники на дистанционном управлении — фермеры Харьковщины практикуют с весны.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Ночная атака «Шахедов» и обстрелы Харьковщины: данные Генштаба
Ночная атака «Шахедов» и обстрелы Харьковщины: данные Генштаба
02.08.2023, 07:08
Собирал деньги на нужды ВСУ: на Харьковщине подросток обманывал людей
Собирал деньги на нужды ВСУ: на Харьковщине подросток обманывал людей
02.08.2023, 11:26
Жители Купянска привыкли к обстрелам и не хотят эвакуироваться
Жители Купянска привыкли к обстрелам и не хотят эвакуироваться
01.08.2023, 14:29
В Харькове будет гроза: прогноз от гидрометцентра
В Харькове будет гроза: прогноз от гидрометцентра
02.08.2023, 09:44
Синегубов: по Харьковщине били ФАБ-500 и ракетами, есть погибшая и раненый
Синегубов: по Харьковщине били ФАБ-500 и ракетами, есть погибшая и раненый
02.08.2023, 08:34
Воин из Харьковщины погиб в Луганской области
Воин из Харьковщины погиб в Луганской области
02.08.2023, 10:09

Новости по теме:

09:08
Харьковщина в огне: за сутки из-за обстрелов случилось семь пожаров
19:12
Разбирают самый известный из уничтоженных РФ домов на Харьковщине (фото)
13:52
Атака дронов по Харькову: идет разбор завалов, работают верхолазы (видео)
10:37
На Харьковщине женщина погибла в своем доме и попал в больницу мужчина — ГСЧС
09:53
Как бойцы ГСЧС тушили здание ПТУ в Харькове, по которому ударил дрон (видео)

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Харьковщине трактор подорвался на мине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 2 августа 2023 в 10:58;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ЧП случилось в Изюмском районе на Харьковщине во время проведения разминирования поля, сообщили в ГСЧС.".