На Харьковщине трактор подорвался на мине
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
ЧП случилось в Изюмском районе на Харьковщине во время проведения разминирования поля, сообщили в ГСЧС.
«2 августа в 09:05 в поле возле поселка Яворское Донецкой громады на взрывоопасном предмете взорвался трактор Т-150 на дистанционном управлении. Происшествие случилось во время проведения разминирования поля. Пострадавших нет. Окончательные обстоятельства этого ЧП устанавливаются», — отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
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Подобный способ самостоятельного разминирования полей — с помощью техники на дистанционном управлении — фермеры Харьковщины практикуют с весны.
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- • Дата публикации материала: 2 августа 2023 в 10:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ЧП случилось в Изюмском районе на Харьковщине во время проведения разминирования поля, сообщили в ГСЧС.".