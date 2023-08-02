На Харьковщине трактор подорвался на мине

ЧП случилось в Изюмском районе на Харьковщине во время проведения разминирования поля, сообщили в ГСЧС.

«2 августа в 09:05 в поле возле поселка Яворское Донецкой громады на взрывоопасном предмете взорвался трактор Т-150 на дистанционном управлении. Происшествие случилось во время проведения разминирования поля. Пострадавших нет. Окончательные обстоятельства этого ЧП устанавливаются», — отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Подобный способ самостоятельного разминирования полей — с помощью техники на дистанционном управлении — фермеры Харьковщины практикуют с весны.