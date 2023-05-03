Разминируют тракторами и донатят на ВСУ: как работают аграрии Харьковщины

37% полей заминированы, а технику украли и уничтожили оккупанты. Засеяна лишь десятая часть запланированного. Корреспонденты МГ «Объектив» исследовали жизнь и работу аграриев в разных районах Харьковщины.

Как работают хозяйственники на освобожденных территориях и там, где оккупантов не было, — подробно в сюжете.

Освобожденное село Граково на Чугуевщине – одно из самых заминированных в Харьковской области. ГСЧСники здесь в первую очередь разминировали территорию возле линий электропередач – чтобы дать людям свет. Без электричества жители находились почти год.

Олег Синегубов, начальник Харьковской областной военной администрации

Вот прошел почти год, прошли наши подразделения ГСЧС, разминировали территорию. Сейчас идет процесс восстановления электроэнергии. Если брать именно этот населенный пункт, то в нем появится электроэнергия (мы так прогнозируем в зависимости от погодных условий) где-то через две недели.

В Граково за последнее время подрывались на минах как местные жители, так и саперы. Мины повсюду – не только в полях, но и на улицах и дворах.

Александр Волобуев, начальник Главного управления ГСЧС в Харьковской области

Основная задача, которая поставлена руководством государства и области — это подключение населения к линиям электропередач. Мы это сделаем в ближайшее время и потом будем работать по сельхозугодьям, по лесам, и там где это необходимо.

Саперы, которые сейчас двигаются вдоль линий ЛЭП, прокладывают проход шириной 10 метров. Разумеется, разминирование поля будет занимать много времени. Все поля между Граковым и Балаклеей заминированы.

Александр Кривцун, директор агрофирмы «Граково»

Всю жизнь занимаюсь сельским хозяйством. Село Граково освободили от рашистов восьмого сентября. А уже десятого я приехал на свое предприятие. Увидел всю ту разруху, все то, что совершили рашисты. Разворовали, раздали технику коллаборантам. Всю импортную технику они сожгли. Начали что-то возрождать. Потом коснулись вопроса: а что мы будем делать весной? Как мы зайдем в поле?

В хозяйстве, которым управляет Александр, 2000 га земли. Здесь спасатели уже нашли 378 противотанковых и противопехотных мин. Неподалеку для разминирования ЛЭП привлекли расчет дистанционно управляемой системы разминирования Bozena-5.

Позывной «Нептун», представитель Национального органа Минобороны по координации мер разминирования в Харьковской области

Она управляется по радио. У него монитор. Камера стоит на машине. И благодаря камере он видит, где повернуть, куда ехать. То есть человек находится на безопасном расстоянии. Для того чтобы разминировать хотя бы линии электропередач, нам нужно таких хотя бы с десяток. Чтобы мы закончили в течение месяца – двух.

Александр Кривцун пригласил специалистов, и они переоборудовали обычный старенький трактор Т-150 для работ в заминированных полях. Вышло что-то вроде лайт-версии Bozena-5.

Александр Кривцун, директор агрофирмы «Граково»

Будь это импортный трактор – там проще, там есть система и гидравлика позволяет. А Т-150 – на нем не позволяет система ставить автопилот и ручное управление. А нам помогали комбайн ремонтировать умельцы, занимающиеся электроникой. И они говорят: «Слушайте, мы можем вам сделать. Мы с импортного трактора возьмем гидроблок, поставим сюда — и должно получиться».

Металлические направляющие и боковые пластины сняли с вражеского танка. Боковая защита — от российского БМП. Водителя в кабине нет. Вместо него – радиоуправление. Неделю назад этот трактор без водителя наехал на противотанковую мину.

Александр Кривцун, директор агрофирмы «Граково»

Трактор взорвался, сразу остановился. Поврежден был только один ротор, другой мы отремонтировали. Других повреждений не было. Только брус один перебил.

Часть угодий Александр арендует у жителей Граково. В прошлом году здесь стояли оккупанты. Он не смог заплатить людям за паи, а рассчитаться нужно.

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Александр Кривцун, директор агрофирмы «Граково»

Мы занялись этим только потому, что сроки посева уже подошли, а мы ничего не можем сделать. Потому что ГСЧС очень занята. У нас в обработке 2000 гектар земли. Она находится в аренде. У меня 400 человек пайщиков села Граково. Мне нужно было думать, что я могу сделать, чтобы зайти в этом году в поля? Чтобы засеять и чтобы я рассчитался с людьми. Люди и так пострадали больше всего в Чугуевском районе от войны в Граково. И еще я им не плачу. Вот это меня побуждало к тому, что я должен что-то думать: как зайти в поле, как разминировать, как засеять подсолнечник, кукурузу?

А это уже – поля в нескольких десятках километров от Граково. Село Лебяжье оккупантам не удалось захватить, но линия разграничения проходила именно здесь. Несмотря на то, что фермеры регулярно вывозят килограммы металлолома, территория все еще засыпана как остатками боеприпасов, так и минами. Во время съемки местный фермер Роман обращает внимание на железяку в нескольких десятках метров.

Роман, фермер из села Лебяжье

Оно пустое, оторванное, смотри. С ракеты «попа». Или от бомбы. Был парашют какой-то, видишь? Такие бомбы у нас бросали по селу.

В настоящее время с другой стороны поля все еще работают саперы. Утром обнаружили две находки – противотанковые мины. Они были рядом с местом, где подорвался трактор Романа несколько дней назад. В сотнях метров ржавеет подбитый российский танк. Уходя, оккупанты заминировали места вблизи своих позиций.

Роман, фермер из села Лебяжье

Имеет вес на каждое колесо – по 600 килограммов он жмет. Мина взрывается от 150 кг. Посадка, угол поля. Там сделали кацапы минное ограждение. И именно на одну мину он наехал. Знаете, все герои до того момента, когда еще не видел такого. Вот как мы уже видели, как оно подлетает, как наш 5-тонный каток подлетел на высоту метра три вверх. Так я представляю, какая там сила.

Тогда никто не пострадал. Трактор Романа также управляется дистанционно. Машина едет задним ходом, толкая перед собой 5-тонный каток. Оба фермера уже по одному разу наезжали на своих тракторах без водителей на мины. Но все равно продолжают работать. Потому что в этом году помощи от саперов можно и не дождаться. Слишком много у ГСЧС работы.

Кроме заминирования, к проблемам аграриев добавляются и обычные невзгоды — например, непогода.

Роман, фермер из села Лебяжье

Нас и так сроки посевов поджимают, еще и погода нам мешает. Одни дожди. Смотрите, сейчас снова дождь моросил, только что дождь был. Как сеять? Я не знаю. Видимо, будем сеять по дождю, по грязи. Но нужно как-то в этом году посеять. Не мы одни – за нами люди стоят.

Евгений Иванов, заместитель начальника ХОВА

В настоящее время около 10% засеяно. Почему так? Погода. Все готовы, и аграрии бы работали, но очень дождливая погода. Оно все будет сделано, просто будет отсрочка на май. Оно очень сильно перейдет на май. Будет позже, может быть, на 2 — 3 недели, чем обычно было.

Однако не повсюду в Харьковской области ситуация столь тяжелая. В нескольких громадах аграрии работают во всю.

Предприятие «Агро-Глянь» – одно из ведущих в Красноградском районе Харьковщины, где оккупации и боевых действий не было. Хозяйство существует с самого начала новой истории Украины. То есть почти 30 лет. Все эти годы им управляет один человек.

Иван Глянь, генеральный директор сельхозпредприятия «Агро-Глянь»

Молим Бога, и спасибо нашим Вооруженным Силам Украины. На нашем предприятии мы не ощутили. Хотя когда начиналась война, то до нас долетали сюда и ракеты, летали самолеты. Здесь близко происходили взрывы. Такое было. Но такого, чтобы прямого, мы этого не почувствовали. И дай Бог. Я думаю, что достойная и заработная плата у людей. Люди получают удовольствие от этого.

На предприятии производственный процесс не прекращался. Поля возделаны, выращивают озимую пшеницу, кукурузу, подсолнечник. Приблизительно 35% производства – это животноводство. Гордость хозяйства – молоко высшего сорта.

Иван Глянь, генеральный директор сельхозпредприятия «Агро-Глянь»

Выращиваем культуры зерновые, технические культуры и основные — это кормовые культуры, потому что у нас сегодня животноводство занимает существенный удельный вес в нашем хозяйстве. Крупный рогатый скот – это основна, это – молоко. У нас сегодня есть достижения. Это более 9 тысяч литров на корову. Имеем передовые технологии по удою молока, по выращиванию молодняка.

Несмотря на то, что в хозяйстве не были уничтожены материальные активы, все равно вторжение РФ сильно повлияло на работу аграриев. Пострадало как растениеводство, так и животноводство. Доход предприятия уменьшился из-за инфляции, нарушения логистики и удорожания факторов производства.

Евгений Иванов, заместитель начальника ХОВА

Те же удобрения, и горюче-смазочные материалы, и семена — они подорожали. А цена реализации ниже, чем до войны. Таким образом, там арифметика, она где-то, может, и минусовая. Где-то, может, неприбыльная. Где-то балансирует в пределах нуля. То есть заработать в этом году аграриям почти невозможно.

Иван Глянь, генеральный директор сельхозпредприятия «Агро-Глянь»

Страшнее нет, как прошедший год, 2022-й. И уходящий 2023-й. Основная проблема – это, чтобы закончилась война и разбить этого гада. Это – первая проблема. Вторая проблема — поднять экономику. В последние годы цена сельхозпродукции стала более привлекательной. А сейчас – ни в какие рамки. Нельзя ни удобрения сопоставить с растительностью или с какой-то еще продукцией. Не сопоставима цена какого-либо агрегата с нашей продукцией. Это просто дисбаланс. Сегодня хозяйство нацелено на то, что мы полностью обеспечиваем заработную плату людям. Мы полностью рассчитываемся за паи. Но если брать обновление техники, обновление других основных средств, то мы сейчас практически на нуле. Мы ничего не покупаем, ничего не восстанавливаем. Пытаемся жить на том, что есть. И также очень много помогаем нашим Вооруженным Силам Украины. Я не хочу сейчас говорить цифры, но они очень значительны.

По данным Департамента агропромышленного развития ХОВА, около 60% агропредприятий сейчас работают в полном объеме. По оценкам института растениеводства имени Юрьева Национальной академии аграрных наук Украины, до 37% посевных площадей в Харьковской области могут быть заминированы.