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После смертельного взрыва в поле на Харьковщине в громаде запретили пахать

Общество 10:40   03.05.2023
Оксана Горун
После смертельного взрыва в поле на Харьковщине в громаде запретили пахать

В Балаклейской громаде решили ввести официальный запрет на проведение полевых работ там, где еще не отработали саперы.

 «Решением комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Балаклейского городского совета запрещено проведение сельскохозяйственных работ на не разминированных землях городской территориальной громады в зонах проведения боевых действий, на которых не проведены мероприятия по разминированию и очистке от взрывоопасных предметов, учитывая предложения ГСЧС Украины и с целью защиты населения», — сообщили в telegram Балаклейской городской военной администрации.

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    • Напомним, 2 мая в Изюмском районе (к которому относится сейчас и Балаклейская громада) подорвались два мужчины, выехавшие на сельскохозяйственной технике в поле. Оба погибли от полученных травм.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 мая 2023 в 10:40;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Балаклейской громаде решили ввести официальный запрет на проведение полевых работ там, где еще не отработали саперы".