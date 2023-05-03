После смертельного взрыва в поле на Харьковщине в громаде запретили пахать

В Балаклейской громаде решили ввести официальный запрет на проведение полевых работ там, где еще не отработали саперы.

«Решением комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Балаклейского городского совета запрещено проведение сельскохозяйственных работ на не разминированных землях городской территориальной громады в зонах проведения боевых действий, на которых не проведены мероприятия по разминированию и очистке от взрывоопасных предметов, учитывая предложения ГСЧС Украины и с целью защиты населения», — сообщили в telegram Балаклейской городской военной администрации.

Напомним, 2 мая в Изюмском районе (к которому относится сейчас и Балаклейская громада) подорвались два мужчины, выехавшие на сельскохозяйственной технике в поле. Оба погибли от полученных травм.